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    • Канчельскис высказался о паре «Спартак» — «Зенит» в Кубке России

    Канчельскис высказался о паре «Спартак» — «Зенит» в Кубке России

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил результаты жребия 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, который свел в одну пару «Спартак» и «Зенит».

    «Спартак» обречен, раз им попался «Зенит». Особенно после безголевой ничьи в первом круге. «Зенит» просто так не упустит свой шанс. Тем более, после той шумихи, что происходит в «Спартаке», «Зенит» – фаворит», – сказал Канчельскис.

    • Первый матч полуфинала пройдет на поле «Спартака» в период 2-4 апреля.
    • Ответный состоится на поле «Зенита» 16-18 апреля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (6)
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    qwertyйцукен
    1710524304
    Как там у Канчельскиса с мошенниками из Тобола ? Он там грозился до президента Казахстана дойти.
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    ЯНикПоменял
    1710524339
    Спартак не то что обречён, Зенит его просто деклассирует.
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    Дубина
    1710524742
    Опять помойные орать будут месяц мы порвем мы порвем!! В день по 20 раз на всех ветках писать((((( Позор вшивым.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710525074
    По свинячим щам Зенит просто обязан вдарить по взрослому! Гыгыгы
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    ScarlettOgusania
    1710525845
    Канчела возбудился на Спартак неспроста: в СМИ увидел, как сегодня его бывшая жена пошла голосовать вместе со Стасом Михайловым!) развелись давно, а успокоиться не может...
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