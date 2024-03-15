Канчельскис высказался о паре «Спартак» — «Зенит» в Кубке России

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил результаты жребия 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, который свел в одну пару «Спартак» и «Зенит».

«Спартак» обречен, раз им попался «Зенит». Особенно после безголевой ничьи в первом круге. «Зенит» просто так не упустит свой шанс. Тем более, после той шумихи, что происходит в «Спартаке», «Зенит» – фаворит», – сказал Канчельскис.