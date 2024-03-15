Угальде высказался о ситуации с Промесом

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде сказал, что клуб делает все возможное дабы разрешить ситуацию с арестованным в ОАЭ вингером красно-белых Квинси Промесом.
«Это довольно серьезная тема. Клуб находится на контакте с Квинси Промесом, и мы по-прежнему сильны. Это единственное, что важно. Мы знаем, что клуб делает все возможное», – сказал Угальде.
- 13 марта стало известно, что Промес арестован в ОАЭ.
- Нидерланды запросили об экстрадиции игрока. Процедура может занять несколько месяцев.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.