Угальде высказался о ситуации с Промесом

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде сказал, что клуб делает все возможное дабы разрешить ситуацию с арестованным в ОАЭ вингером красно-белых Квинси Промесом.

«Это довольно серьезная тема. Клуб находится на контакте с Квинси Промесом, и мы по-прежнему сильны. Это единственное, что важно. Мы знаем, что клуб делает все возможное», – сказал Угальде.