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    Угальде высказался о ситуации с Промесом

    Нападающий «Спартака» Манфред Угальде сказал, что клуб делает все возможное дабы разрешить ситуацию с арестованным в ОАЭ вингером красно-белых Квинси Промесом.

    «Это довольно серьезная тема. Клуб находится на контакте с Квинси Промесом, и мы по-прежнему сильны. Это единственное, что важно. Мы знаем, что клуб делает все возможное», – сказал Угальде.

    • 13 марта стало известно, что Промес арестован в ОАЭ.
    • Нидерланды запросили об экстрадиции игрока. Процедура может занять несколько месяцев.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии (3)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710484220
    Это кто такой? Это не тот ли неликвид за которого свинарник отвалил бешеные деньги? Понаберут же черти кого. Гыгыгы
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    Cleaner
    1710488678
    Клуб Спартак и игроки Спартака находятся В КОНТАКТЕ с осужденным НАРКОТОРГОВЦЕМ и ПОДДЕРЖИВАЮТ его. СТЫДОБА то какая...(((
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    TIMOTHY
    1710489100
    Переплаченный игрочишка за наркотики и барыгу!! Такой вот хлам и идёт в спам позорный
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