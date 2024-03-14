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    Умяров: «Спартак» бьется за Абаскаля»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал слухи о скорой отставке главного тренера Гильермо Абаскаля.

    – Сегодня команда билась за тренера?

    – Мы всегда бьемся за тренера, за клуб, за болельщиков.

    – Говорили, что его могут уволить после этого матча.

    – Ребят, это не первый раз происходит в «Спартаке».

    – Читали про последний шанс в СМИ?

    – Внешне видели, но не вчитывались.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.03.2024 22:44
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    Комментарии (4)
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    Pooodle
    1710445655
    За зулуса-уголовника своего Спартак бьется! И откупают его, и хряки малолетние с визгами в комментах его отстаивают
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    AtticusFinch
    1710447351
    Правильно - за Абасраля! на куй болельщики нужны!?
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    alefreddy
    1710448081
    ответил самый косячный игрок
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    VPERDIV SPARTAK
    1710449989
    Какой разноплановый ответ и за дедушку и за бабушку! На самом деле просто наврал,ну так на всякий случай..))
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