Умяров: «Спартак» бьется за Абаскаля»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал слухи о скорой отставке главного тренера Гильермо Абаскаля.

Испанца может сменить Владимир Ивич.

Контракт Абаскаля действует еще год.

В ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ «Спартак» победил дома «Оренбург» (3:1).

– Сегодня команда билась за тренера?

– Мы всегда бьемся за тренера, за клуб, за болельщиков.

– Говорили, что его могут уволить после этого матча.

– Ребят, это не первый раз происходит в «Спартаке».

– Читали про последний шанс в СМИ?

– Внешне видели, но не вчитывались.