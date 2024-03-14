Умяров: «Спартак» бьется за Абаскаля»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал слухи о скорой отставке главного тренера Гильермо Абаскаля.
- Испанца может сменить Владимир Ивич.
- Контракт Абаскаля действует еще год.
- В ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ «Спартак» победил дома «Оренбург» (3:1).
– Сегодня команда билась за тренера?
– Мы всегда бьемся за тренера, за клуб, за болельщиков.
– Говорили, что его могут уволить после этого матча.
– Ребят, это не первый раз происходит в «Спартаке».
– Читали про последний шанс в СМИ?
– Внешне видели, но не вчитывались.