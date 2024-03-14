Уткин обвинил уволенного Ивича в трусости

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал отставку из «Краснодара» Владимира Ивича.

Серб проработал в клубе более года.

«Краснодар» при нем лидировал в РПЛ.

Ивича заменил Мурад Мусаев.

«Вот всю зиму «Краснодар» прожил, будучи участником чемпионской гонки, самым непосредственным. И вот люди ушли – одни покупать и вербовать игроков, другие готовить команду к сезону, планировать сборы и так далее, третьи играть на этих сборах, набирать форму, какую-то там свежесть. Сейчас говорят, что вот с такой игрой, какую ставил Ивич, чемпионом бы не стать, или не стать чемпионом, каким бы хотел, возможно, владелец клуба. А я вам скажу другую вещь.

Участие в гонке «Краснодара» впервые по-настоящему, впервые весомо, стало колоссальным испытанием для всего клуба. Как в этой истории выдержать, как выстоять, правильно ли, что команда… это я всe-таки надумываю уже, потому что аргументы-то все неизвестны. Кто-то, может быть, думал, а правильно ли, что мы сейчас станем чемпионами? Может быть. Но не так, как мы хотели. Другие думали, да всe равно, окей, Ивич думал, как угодить, в конце концов, у меня есть те игроки, которые у меня есть.

И тоже, ну, в общем-то, Ивич прямо, скажем, очканул в последних матчах. Ну, как так сказать? Ну, правда же, никто же не понимает, почему он не ставит Кевина Кастаньо, который у него играл в каждой игре на сборе. Никто же не поймeт, отчего он выходит в пять защитников играть в той или иной ситуации. Это тоже вопреки тому, что он делал на сборах. Моя гипотеза ответа увольнения Ивича, что в «Краснодаре» оказались не готовы к борьбе за титул ни он сам, ни владелец клуба, ни администрация клуба», – сказал Уткин на своeм ютуб-канале.