Уткин сравнил две проблемы «Спартака»

Журналист Василий Уткин высказался о ситуации с арестом полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в связи с игрой красно-белых.

«Естественно, все сразу кинулись увольнять Гильермо Абаскаля, но самый главный вопрос в «Спартаке», способна ли команды играть без Промеса?

Сейчас, когда у «Спартака» есть футболист, который может не вернуться в страну, когда вернется и как неизвестно, в каком состоянии, тоже неизвестно, контракт у него заканчивается, с будущим у него серьезные неясности. Короче говоря, это называется токсичный актив.

Он, безусловно, легенда клуба. Но мы же говорим о будущем, о том, чтобы рассчитывать на человека в ближайшее время. А как на это рассчитывать? Вот еще вопрос.

В данном случае проблема Абаскаля мне представляется вторичной, то есть она существует фоном, она реальная, но она, по-моему, глубоко вторичная», – сказал Уткин.