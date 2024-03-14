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    Уткин сравнил две проблемы «Спартака»

    Журналист Василий Уткин высказался о ситуации с арестом полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в связи с игрой красно-белых.

    «Естественно, все сразу кинулись увольнять Гильермо Абаскаля, но самый главный вопрос в «Спартаке», способна ли команды играть без Промеса?

    Сейчас, когда у «Спартака» есть футболист, который может не вернуться в страну, когда вернется и как неизвестно, в каком состоянии, тоже неизвестно, контракт у него заканчивается, с будущим у него серьезные неясности. Короче говоря, это называется токсичный актив.

    Он, безусловно, легенда клуба. Но мы же говорим о будущем, о том, чтобы рассчитывать на человека в ближайшее время. А как на это рассчитывать? Вот еще вопрос.

    В данном случае проблема Абаскаля мне представляется вторичной, то есть она существует фоном, она реальная, но она, по-моему, глубоко вторичная», – сказал Уткин.

    • 13 марта стало известно, что 32-летний вингер «Спартака» Квинси Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».
    • По данным журналиста Ивана Карпова, отставка главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля ожидается после 14 марта, когда «Спартак» проведет ответный матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом».

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    Источник: YouTube-канал Василий Уткин

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    Комментарии (5)
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    Алексей З
    1710410850
    Тему с Промесом надо закрывать. Каждый творец своей жизни. Спартак был до Промеса , будет и после него.
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    andr45
    1710410876
    ТАРПИЩЕВ: «ПРЕТЕНЗИИ К АБАСКАЛЮ ЕСТЬ ВСЕГДА»))))))))
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    Cleaner
    1710416082
    Позорная Промес легенда клуба. Пятнищще на и без того грязной репутации команды...(
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