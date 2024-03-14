Уткин сравнил две проблемы «Спартака»

Журналист Василий Уткин высказался о ситуации с арестом полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в связи с игрой красно-белых.
«Естественно, все сразу кинулись увольнять Гильермо Абаскаля, но самый главный вопрос в «Спартаке», способна ли команды играть без Промеса?
Сейчас, когда у «Спартака» есть футболист, который может не вернуться в страну, когда вернется и как неизвестно, в каком состоянии, тоже неизвестно, контракт у него заканчивается, с будущим у него серьезные неясности. Короче говоря, это называется токсичный актив.
Он, безусловно, легенда клуба. Но мы же говорим о будущем, о том, чтобы рассчитывать на человека в ближайшее время. А как на это рассчитывать? Вот еще вопрос.
В данном случае проблема Абаскаля мне представляется вторичной, то есть она существует фоном, она реальная, но она, по-моему, глубоко вторичная», – сказал Уткин.
- 13 марта стало известно, что 32-летний вингер «Спартака» Квинси Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
- Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».
- По данным журналиста Ивана Карпова, отставка главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля ожидается после 14 марта, когда «Спартак» проведет ответный матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом».