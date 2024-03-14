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    • Зарема оценила действия руководства «Спартака» в ситуации с Промесом шахматными терминами

    Зарема оценила действия руководства «Спартака» в ситуации с Промесом шахматными терминами

    Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о ситуации с арестом 32-летнего вингера красно-белых Квинси Промеса.

    «Мы провожали Промеса в «Севилью», зная, что он обязательно вернется. Спустя годы мы встречали Промеса из «Аякса» как родного сына. Нынешнее руководство клуба феноменально проводило игрока в ОАЭ, а то, вернется ли Квинси в «Спартак», их уже не волновало.

    А вот сейчас наспех написанные, непродуманные отмазки руководства пошли в Telegram-каналах о том, как они пытались, уговаривали Промеса не ехать на сборы, советовали остаться. Просто бразильский сериал «Богатые клубы тоже плачут!». Футболист сам просился в Дубай, тренер требовал у руководства игрока на сборах...

    Стоп! Кто в клубе главный? Тренер, игрок или сам клуб? Футболист или тренер принимает сам решения такого плана только в слабом клубе при слабом руководстве.

    Очень удобная позиция – свалить на тренера. Любому специалисту нужен игрок на предсезонке. Доменико Тедеско также в течение двух с половиной месяцев спрашивал: «Где Промес?» Это же спрашивали и миллионы болельщиков.

    Я не заключала контракт до тех пор, пока «Спартак» не был полностью финансово в безопасности, если игрок не сможет выполнять свои обязательства. Так бездарно потерять игрока – это самим себе сказать «шах». Если не будет замены равноценной Промесу, то «мат» скажут уже другие», – сказала Салихова.

    • 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:22
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    Комментарии (7)
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    Алексей З
    1710410139
    Есть Червиченко , походу нарисовалась ещё одна из "бывших". Ну всё херово делает нынешняя администрация , а при вас просто "рай" был. Сколько у вас "косяков " было , устанешь перечислять. Кстати все свои прегрешения Промес свершил , когда вы клубом владели. Почему не повлияли на Антоху ?
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    JTherry
    1710412791
    "Я не заключала контракт..." а кем ты была в клубе, чтобы контракты заключать..? косяков при тебе было - мама не горюй, Эберт и Петкович чего стоят..!) слава богу, что "эра федунизма" закончена, а "мат" не забудь Леониду в спальне поставить... в Спартаке разберутся, кто виноват и без "бывших"...
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    Цугундeр
    1710413693
    Да ладно .. Шахматы приплела ещё . Успешно вышел Спартак из позиционного цугцванга и все дела. Ещё и десять лямов поимеет вместо головняка и позора . А мата и так довольно было.
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    Cleaner
    1710415614
    Лицо Спартака начала сыпать шахматными терминами! Значит Спартаку скоро будет МАТ!!!..)))
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