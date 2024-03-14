Зарема оценила действия руководства «Спартака» в ситуации с Промесом шахматными терминами

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о ситуации с арестом 32-летнего вингера красно-белых Квинси Промеса.

«Мы провожали Промеса в «Севилью», зная, что он обязательно вернется. Спустя годы мы встречали Промеса из «Аякса» как родного сына. Нынешнее руководство клуба феноменально проводило игрока в ОАЭ, а то, вернется ли Квинси в «Спартак», их уже не волновало.

А вот сейчас наспех написанные, непродуманные отмазки руководства пошли в Telegram-каналах о том, как они пытались, уговаривали Промеса не ехать на сборы, советовали остаться. Просто бразильский сериал «Богатые клубы тоже плачут!». Футболист сам просился в Дубай, тренер требовал у руководства игрока на сборах...

Стоп! Кто в клубе главный? Тренер, игрок или сам клуб? Футболист или тренер принимает сам решения такого плана только в слабом клубе при слабом руководстве.

Очень удобная позиция – свалить на тренера. Любому специалисту нужен игрок на предсезонке. Доменико Тедеско также в течение двух с половиной месяцев спрашивал: «Где Промес?» Это же спрашивали и миллионы болельщиков.

Я не заключала контракт до тех пор, пока «Спартак» не был полностью финансово в безопасности, если игрок не сможет выполнять свои обязательства. Так бездарно потерять игрока – это самим себе сказать «шах». Если не будет замены равноценной Промесу, то «мат» скажут уже другие», – сказала Салихова.