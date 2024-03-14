Ивич рассказал об отъезде из России

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич уехал к семье сразу после матча 1/4 финала пути регионов Кубка России против «Химок» (0:2).
«Я уже покинул Россию, сразу после матча с «Химками» я улетел к своей семье. Что касается моего штаба, то они пока остаются в России. Сейчас они в Краснодаре», – сказал Ивич.
- 13 марта «Краснодар» заявил о расторжении контракта с сербским тренером. На следующий день на пост главного тренера команды был назначен Мурад Мусаев.
- Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
- Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
- Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 млн евро.
- Весной краснодарцы проиграли 2 из 3 матчей.