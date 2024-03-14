Ивич рассказал об отъезде из России

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич уехал к семье сразу после матча 1/4 финала пути регионов Кубка России против «Химок» (0:2).

«Я уже покинул Россию, сразу после матча с «Химками» я улетел к своей семье. Что касается моего штаба, то они пока остаются в России. Сейчас они в Краснодаре», – сказал Ивич.