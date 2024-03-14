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    Ивич рассказал об отъезде из России

    Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич уехал к семье сразу после матча 1/4 финала пути регионов Кубка России против «Химок» (0:2).

    «Я уже покинул Россию, сразу после матча с «Химками» я улетел к своей семье. Что касается моего штаба, то они пока остаются в России. Сейчас они в Краснодаре», – сказал Ивич.

    • 13 марта «Краснодар» заявил о расторжении контракта с сербским тренером. На следующий день на пост главного тренера команды был назначен Мурад Мусаев.
    • Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
    • Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
    • Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 млн евро.
    • Весной краснодарцы проиграли 2 из 3 матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (10)
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    The only one
    1710404430
    крыса убежала с корабля, оставив своих на произвол судьбы
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    Project Бабангида
    1710404926
    "-Владимир, как бы охарактеризовали Россию одной фразой? - Армяне рулят"
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    СпорЦмен
    1710405145
    Нармально, денег поднял, теперь можно и побухать!
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    The only one
    1710405436
    набежали, адвокаты...
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    САДЫЧОК
    1710406058
    Совсем скоро , когда Краснодар вылетит из пердива, будут вспоминать не Галицкого-а Ивича , который шёл на 1 месте.
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    Алексей З
    1710406270
    Не понял сути этой новости. Уволили , неустойку отдали, ну и почему ему домой не поехать , к семье ? Кто его начинает крыть, у вас как с головой, "обходной лист" у вас забыл подписать ?
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    Cleaner
    1710406731
    То есть, Галицкий уволил Ивича уже ПОСЛЕ ЕГО ОТЪЕЗДА(бегства) из России. Ивич проиграл Химкам, вылетел из Кубка России, СРАЗУ ЖЕ сел в самолет и СБЕЖАЛ в Сербию! И толлько ПОСЛЕ ЭТОГО Галицкий его уволил... Это многое проясняет.
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