Индзаги прокомментировал поражение от «Атлетико» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2, 2:3 по пенальти).

«Конечно, мы разочарованы. Но вся наша семья должна гордиться тем, что мы сделали в этой Лиге чемпионов. Во втором тайме мы должны были сыграть лучше. В дополнительное время у нас было больше энергии, но, к сожалению, мы допустили слишком много ошибок.

Мы не привыкли проигрывать. Мы разочарованы, потому что после гола Димарко вели по сумме двух матчей 2:0, и в тот момент нам следовало лучше защищаться.

Мы все понимаем, что на этом уровне решающую роль могут сыграть детали и случиться может что угодно. Тем не менее мне особо не в чем упрекнуть игроков – они должны гордиться тем, что они сделали», – сказал Индзаги.