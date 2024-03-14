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    • Индзаги прокомментировал поражение от «Атлетико» в Лиге чемпионов

    Индзаги прокомментировал поражение от «Атлетико» в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2, 2:3 по пенальти).

    «Конечно, мы разочарованы. Но вся наша семья должна гордиться тем, что мы сделали в этой Лиге чемпионов. Во втором тайме мы должны были сыграть лучше. В дополнительное время у нас было больше энергии, но, к сожалению, мы допустили слишком много ошибок.

    Мы не привыкли проигрывать. Мы разочарованы, потому что после гола Димарко вели по сумме двух матчей 2:0, и в тот момент нам следовало лучше защищаться.

    Мы все понимаем, что на этом уровне решающую роль могут сыграть детали и случиться может что угодно. Тем не менее мне особо не в чем упрекнуть игроков – они должны гордиться тем, что они сделали», – сказал Индзаги.

    • В первом матче «Интер» выиграл со счетом 1:0.
    • В прошлом сезоне клуб дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Манчестер Сити».

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 09:55
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    Комментарии (1)
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    Artemka444
    1710405412
    Ну хоть не увольняют, как у нас!!!
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