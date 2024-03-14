Мостовой: «Работа Ивича в «Краснодаре» в принципе была лучшей в истории клуба»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, что «Краснодару» не станет плохо, несмотря на неожиданное расторжение контракта с главным тренером Владимиром Ивичем.

«Я шокирован увольнением Ивича из «Краснодара». Ещe два тура назад он был чуть ли не лучшим тренером РПЛ. И тут проигрывают «Ростову», вылетают из Кубка. Всe ещe впереди, надо бороться с «Зенитом», «Динамо».

Работа Ивича в «Краснодаре» в принципе была лучшей в истории клуба: никто ещe не доводил команду так высоко, а в прошлом году ещe и финал Кубка России был. Никогда такого не было. Ивич вeл себя по-футбольному, не было никаких скандалов. Проиграли – ну бывает.

«Краснодару» не станет плохо после ухода Ивича. Есть команда, болельщики, стадион. Но никто не знает, как сейчас повернeтся турнирная ситуация. Возможно, команда начнeт выигрывать. Тренер на поле не выходит – играют футболисты», – сказал Мостовой.