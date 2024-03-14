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    • Мостовой: «Работа Ивича в «Краснодаре» в принципе была лучшей в истории клуба»

    Мостовой: «Работа Ивича в «Краснодаре» в принципе была лучшей в истории клуба»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, что «Краснодару» не станет плохо, несмотря на неожиданное расторжение контракта с главным тренером Владимиром Ивичем.

    «Я шокирован увольнением Ивича из «Краснодара». Ещe два тура назад он был чуть ли не лучшим тренером РПЛ. И тут проигрывают «Ростову», вылетают из Кубка. Всe ещe впереди, надо бороться с «Зенитом», «Динамо».

    Работа Ивича в «Краснодаре» в принципе была лучшей в истории клуба: никто ещe не доводил команду так высоко, а в прошлом году ещe и финал Кубка России был. Никогда такого не было. Ивич вeл себя по-футбольному, не было никаких скандалов. Проиграли – ну бывает.

    «Краснодару» не станет плохо после ухода Ивича. Есть команда, болельщики, стадион. Но никто не знает, как сейчас повернeтся турнирная ситуация. Возможно, команда начнeт выигрывать. Тренер на поле не выходит – играют футболисты», – сказал Мостовой.

    • Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
    • Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
    • Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 млн евро.
    • Весной краснодарцы проиграли 2 из 3 матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:59
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    Комментарии (1)
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    SLADE2019
    1710405022
    Совершенно верно сказано, г-н Мостовой.
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