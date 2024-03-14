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    Абаскаль поддерживал участие Промеса на сборах в ОАЭ

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выступал за то, чтобы полузащитник команды Квинси Промес полетел на учебно-тренировочные сборы в ОАЭ.

    По данным Metaratings.ru, специалист уверял руководство «Спартака» в необходимости присутствия футболиста на сборах вместе с командой.

    Также до суда футболиста, связанного с ДТП, клуб требовал, чтобы Промес сам покинул ОАЭ, однако хавбек отказался уезжать.

    • 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 08:05
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    Комментарии (17)
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    aaaaahhhh
    1710398860
    сборы сборами но не надо было с места аварии сбегать,. Антошка видимо сам всей душой в тюрягу стремился. Надо понимать в каком месте ты находишься, а он от счастья голову потерял:)
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    andr45
    1710400405
    ТАРПИЩЕВ: «ПРЕТЕНЗИИ К АБАСКАЛЮ ЕСТЬ ВСЕГДА»))))))))
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    SLADE2019
    1710400516
    Жалкие и никчемные отмазы - клуб требовал. В это я не верю, слишком рассудительный для ваших мозгов ход. Да, даже если это и так, то вас клоунов никто в ... не ставит. Вот и вся работа руководителей. А Абаскаль не юрист, нечего на него стрелки переводить.
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    ivany4
    1710401188
    Абаскаль абсолютно прав, высказавшись за присутствие Антохи на сборах. Тренеру нужна вся команда, а не ее кусочки. Может быть Спартак будет новатором и его футболисты будут тренироваться на удаленке, а приезжать только на игры?)) Какие претензии к тренеру. Вопрос с Промесом должны контролировать директор и адвокаты клуба. Если они приехали отдыхать не проработав вопрос, с них и спрос. Что значит - клуб требовал отъезда Промеса. Клуб понятие растяжимое. Игрок подчиняется контракту и распоряжениям клуба. Был приказ о его отъезде? Если нет, то остальное болтовня. Если был и он его не исполнил, то не надо было впрягаться в эту "сантабарбару". Что толку, что сейчас адвокаты уведомляют о состоянии дел. Может быть с головы начать, а не с хвоста?
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    VPERDIV SPARTAK
    1710401724
    Была проведена спецоперация от нормальных людей Спартака по посадке наркобарона в тюрьму! Остальное все просто болтовня! Молодцы что не потеряли совесть и сделали все красиво вопреки тем кто пытался контру оправдывать!
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    Cleaner
    1710402230
    У Абаскаля есть состав команды. В составе команды есть Промес. Тренер ОБЯЗАН брать на сборы ВСЕХ(!) своих игроков. Ведь именно С НЕГО будут спрашивать за результат. Считаю, что РУКОВОДСТВО Спартака ПОДСТАВИЛО своего тренера, взяв в команду иностранца с ДВУМЯ НЕЗАКРЫТЫМИ СУДИМОСТЯМИ...(((
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    Дядя Серёжа
    1710402413
    Опять по пятницвм --- пойдут свидания....
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    Ollegator
    1710404350
    Пошли сливы от руководства, чтобы с себя снять ответственность)) Но стало только хуже) "Клуб требовал, однако хавбек отказался уезжать". То есть получается у нас капитан просто перестаёт играть, забивая на футбол, как факт и мы ничего не можем с этим сделать. Дельфин через матч демонстрирует своё недовольство всем и вся - мы опять ничего не можем с этим сделать. Промес отказывается уезжать со сборов, где ему грозит(реально грозит) экстрадиция - мы ничего не можем с этим сделать. Они ни тренера, ни руководство в *** не ставят..
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710404965
    Слил свинарник своего чернявого Антошку. Гыгыгы
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    k611
    1710405351
    Что случилось то случилось. Теперь конечно ситуация сложная. Возможно этот инцидент с ДТП поставит крест на карьере футболиста. Хотелось бы верить в благоприятный исход. Вообщем время покажет.
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