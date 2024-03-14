Абаскаль поддерживал участие Промеса на сборах в ОАЭ

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выступал за то, чтобы полузащитник команды Квинси Промес полетел на учебно-тренировочные сборы в ОАЭ.
По данным Metaratings.ru, специалист уверял руководство «Спартака» в необходимости присутствия футболиста на сборах вместе с командой.
Также до суда футболиста, связанного с ДТП, клуб требовал, чтобы Промес сам покинул ОАЭ, однако хавбек отказался уезжать.
- 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
- Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».