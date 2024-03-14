Абаскаль поддерживал участие Промеса на сборах в ОАЭ

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выступал за то, чтобы полузащитник команды Квинси Промес полетел на учебно-тренировочные сборы в ОАЭ.

По данным Metaratings.ru, специалист уверял руководство «Спартака» в необходимости присутствия футболиста на сборах вместе с командой.

Также до суда футболиста, связанного с ДТП, клуб требовал, чтобы Промес сам покинул ОАЭ, однако хавбек отказался уезжать.