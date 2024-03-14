Реакция Заремы на повторный арест Промеса в ОАЭ

Зарема Салихова высказалась о том, что Квинси Промеса снова заключили под стражу в Дубае.

«Как бы дело ни закончилось, Квинси Промес останется одним из лучших игроков «Спартака» в 21-м веке.

Кто вообще позволил взять Промеса на сборы при существующем договоре об экстрадиции? А те, кто сливал решения суда за сутки до заседания в телеграм-каналы, добились своего», – заявила Зарема.