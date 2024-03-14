Реакция Заремы на повторный арест Промеса в ОАЭ

Зарема Салихова высказалась о том, что Квинси Промеса снова заключили под стражу в Дубае.
«Как бы дело ни закончилось, Квинси Промес останется одним из лучших игроков «Спартака» в 21-м веке.
Кто вообще позволил взять Промеса на сборы при существующем договоре об экстрадиции? А те, кто сливал решения суда за сутки до заседания в телеграм-каналы, добились своего», – заявила Зарема.
- Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
- На родине спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- 29 февраля футболисту не дали вернуться в Россию. Он был на зимнем сборе своей команды.