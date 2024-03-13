Стала известна реакция игроков «Краснодара» на отставку Ивича

Увольнение Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара» удивило футболистов команды.

«Игроки поддерживали тренера, поэтому его отставку не поняли, были очень сильно удивлены.

Им нравилось работать с Ивичем, а от игры они получали удовлетворение», – сообщил источник.