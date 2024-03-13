Стала известна реакция игроков «Краснодара» на отставку Ивича

Увольнение Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара» удивило футболистов команды.
«Игроки поддерживали тренера, поэтому его отставку не поняли, были очень сильно удивлены.
Им нравилось работать с Ивичем, а от игры они получали удовлетворение», – сообщил источник.
- Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
- Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
- Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 млн евро.
- Весной краснодарцы проиграли 2 из 3 матчей.