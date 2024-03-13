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    • Стала известна реакция игроков «Краснодара» на отставку Ивича

    Стала известна реакция игроков «Краснодара» на отставку Ивича

    Увольнение Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара» удивило футболистов команды.

    «Игроки поддерживали тренера, поэтому его отставку не поняли, были очень сильно удивлены.

    Им нравилось работать с Ивичем, а от игры они получали удовлетворение», – сообщил источник.

    • Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
    • Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
    • Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 млн евро.
    • Весной краснодарцы проиграли 2 из 3 матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:05
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    Комментарии (1)
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    VPERDIV SPARTAK
    1710359164
    Игроки и нормальные болельщики никто не понял шизу от Галицкого! Хочется проснуться и сказать это был сон
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