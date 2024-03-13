Адвокат объяснил, почему Галицкий убрал Ивича из «Краснродара»

У владельца «Краснодара» Сергея Галицкого была словесная перепалка с экс-тренером команды Владимиром Ивичем незадолго до его увольнения.

Об этом рассказал известный адвокат Александр Добровинский.

«В кулуарных разговорах услышал такое мнение: увольнение тренера «Краснодара» Владимира Ивича – вынужденная мера. Говорят, Сергей Галицкий высказал ему недовольство по поводу ряда неудачных игр клуба, которые привели к отставанию от «Зенита» на одно очко и вылету из Кубка страны.

На что был получен жесткий ответ, мол, игра клуба и работа тренера не подлежат контролю Галицкого. В такой ситуации остается либо смириться и в дальнейшем не иметь права голоса, либо принять ответные меры, пусть даже такие жесткие.

Меры приняты – Ивич уволен, клуб остался без тренера. Что будет дальше, думаю, вопрос времени», – заявил Добровинский.