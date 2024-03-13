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    • Адвокат объяснил, почему Галицкий убрал Ивича из «Краснродара»

    Адвокат объяснил, почему Галицкий убрал Ивича из «Краснродара»

    У владельца «Краснодара» Сергея Галицкого была словесная перепалка с экс-тренером команды Владимиром Ивичем незадолго до его увольнения.

    Об этом рассказал известный адвокат Александр Добровинский.

    «В кулуарных разговорах услышал такое мнение: увольнение тренера «Краснодара» Владимира Ивича – вынужденная мера. Говорят, Сергей Галицкий высказал ему недовольство по поводу ряда неудачных игр клуба, которые привели к отставанию от «Зенита» на одно очко и вылету из Кубка страны.

    На что был получен жесткий ответ, мол, игра клуба и работа тренера не подлежат контролю Галицкого. В такой ситуации остается либо смириться и в дальнейшем не иметь права голоса, либо принять ответные меры, пусть даже такие жесткие.

    Меры приняты – Ивич уволен, клуб остался без тренера. Что будет дальше, думаю, вопрос времени», – заявил Добровинский.

    • Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
    • Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
    • Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 млн евро.
    • Весной краснодарцы проиграли 2 из 3 матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1710349190
    ...вот только этого крючкотвора с его комментами не хватало!...
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    sochi-2013
    1710349624
    " игра клуба и работа тренера не подлежат контролю Галицкого." Либо Ивич дурак, либо одно из двух!
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    Alex860
    1710349943
    Я думал только Спартак в последнее время веселит народ, а тут оказывается и Краснодар подъехал)))
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    Январь 59
    1710350107
    Сегодня вспомнилась история последнего дня трансферного окна, в которой сообщалось, что последний трансфер Виктор Са не был согласован с Ивичем, иными словами, его взяли вопреки желаниям Ивича. Видимо все скандалы начались именно тогда. Вспоминая интервью Ивича полугодовой давности, где он очень уверенно сказал, что если мне будут диктовать состав, то моей ноги уже завтра тут не будет. Видимо по этой причине Костаньо сидел на банке две первые игры а Виктор Са был в основе( своего рода бздык Ивича- хотели Са пусть играет Са , а Костаньо будет на лавке). Но это всего лишь мои догадки, а решать вопросы руководства клубом не мои полномочия.
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