«О, это безумная история!»: продюсер сериала – о жизни Промеса

Продюсер Будевин Розенмуллер ответил, на каком этапе находится создание мини-сериала про Квинси Промеса из «Спартака».
- Снять сериал собирается кинокомпания Horizon Films.
- Он будет называться «Квинси: Жизнь как балет».
- Старт съемок планируется на начало 2025 года.
«Мы в курсе всех последних новостей о Промесе. О, это безумная история!
Спасибо за интерес к нашему проекту, но он находится на самых ранних этапах разработки, поэтому прямо сейчас информации не так много», – сказал Будевин.
- 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
- Он не смог вернуться в Россию из ОАЭ и пропустил уже 2 матча «Спартака».
- Эмираты могут выдать Промеса Нидерландам, где его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.