«О, это безумная история!»: продюсер сериала – о жизни Промеса

Продюсер Будевин Розенмуллер ответил, на каком этапе находится создание мини-сериала про Квинси Промеса из «Спартака».

Снять сериал собирается кинокомпания Horizon Films.

Он будет называться «Квинси: Жизнь как балет».

Старт съемок планируется на начало 2025 года.

«Мы в курсе всех последних новостей о Промесе. О, это безумная история!

Спасибо за интерес к нашему проекту, но он находится на самых ранних этапах разработки, поэтому прямо сейчас информации не так много», – сказал Будевин.