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    • «О, это безумная история!»: продюсер сериала – о жизни Промеса

    «О, это безумная история!»: продюсер сериала – о жизни Промеса

    Продюсер Будевин Розенмуллер ответил, на каком этапе находится создание мини-сериала про Квинси Промеса из «Спартака».

    • Снять сериал собирается кинокомпания Horizon Films.
    • Он будет называться «Квинси: Жизнь как балет».
    • Старт съемок планируется на начало 2025 года.

    «Мы в курсе всех последних новостей о Промесе. О, это безумная история!

    Спасибо за интерес к нашему проекту, но он находится на самых ранних этапах разработки, поэтому прямо сейчас информации не так много», – сказал Будевин.

    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Он не смог вернуться в Россию из ОАЭ и пропустил уже 2 матча «Спартака».
    • Эмираты могут выдать Промеса Нидерландам, где его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:54
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    Комментарии (2)
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    SuperNils
    1710346892
    А что безумного в этой истории? Обычного драг-дилера закрыли. И всё. Таких историй по всему миру тысячи каждый день.
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    Project Бабангида
    1710346982
    "наркомана Павлика" Розннмуллер не переплюнет
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