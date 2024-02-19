О Промесе снимут мини-сериал

Кинокомпания Horizon Films собирается снять драматический мини-сериал о футболисте «Спартака».
Главным героем станет голландский вингер Квинси Промес.
Сериал будет называться «Квинси: Жизнь как балет». Старт съемок планируется на начало 2025 года.
«Сериал расскажет о Промесе на разных этапах его жизни: от его возвращения в «Аякс» до участия в преступной деятельности», – говорится в анонсе.
- Футболиста приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Его хотят экстрадировать. Элитная недвижимость спартаковского вингера в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
- Сейчас Промес находится с командой в ОАЭ.