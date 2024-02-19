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    О Промесе снимут мини-сериал

    Кинокомпания Horizon Films собирается снять драматический мини-сериал о футболисте «Спартака».

    Главным героем станет голландский вингер Квинси Промес.

    Сериал будет называться «Квинси: Жизнь как балет». Старт съемок планируется на начало 2025 года.

    «Сериал расскажет о Промесе на разных этапах его жизни: от его возвращения в «Аякс» до участия в преступной деятельности», – говорится в анонсе.

    • Футболиста приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Его хотят экстрадировать. Элитная недвижимость спартаковского вингера в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
    • Сейчас Промес находится с командой в ОАЭ.

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    Источник: NU.nl

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    19.02.2024 21:55
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    Комментарии (28)
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    Дубина
    1708370283
    Для аля - бзянита помойного тему подкидывают(((!!!
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    momwig_
    1708370606
    Наконец-то. Узнаем все тёмные дела Дона Квинси. В 14 серии 27 сезона минисериала рекомендую снять, как он забивает битой клерка на избирательном участке за то, что тот не дал ему бюллетень проголосовать за Президента России.
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    СпорЦмен
    1708370684
    Про балет? Точно, порнуха! ПиТарасовская порнуха!
    Ответить
    яцык
    1708371614
    Будет называться Во все тяжкие по русски
    Ответить
    АЛЕКС 58
    1708371675
    Спонсором Лукойл будет!
    Ответить
    Bozigit
    1708371853
    Неоднозначный клиент)
    Ответить
    Cleaner
    1708372090
    Роли будут исполнять игроки московского Спартака. Они те еще артисты! В роли Промеса будет Дельфин, как главная звезда команды!!!...)))
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    Suvorov71
    1708373721
    Да, очень сильный игрок и сильная личность, даже многосерийку о нем хотят снять
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    Цугундeр
    1708403747
    Ералаш.Финальный эпизод.
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    slavutiq70
    1708407883
    А почему бы и не снять ???Не за гос деньги то....
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