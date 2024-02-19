О Промесе снимут мини-сериал

Кинокомпания Horizon Films собирается снять драматический мини-сериал о футболисте «Спартака».

Главным героем станет голландский вингер Квинси Промес.

Сериал будет называться «Квинси: Жизнь как балет». Старт съемок планируется на начало 2025 года.

«Сериал расскажет о Промесе на разных этапах его жизни: от его возвращения в «Аякс» до участия в преступной деятельности», – говорится в анонсе.