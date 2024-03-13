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    • Стал известен размер компенсации для Ивича за досрочное расторжение контракта

    Стал известен размер компенсации для Ивича за досрочное расторжение контракта

    «Краснодар» выплатит бывшему главному тренеру Владимиру Ивичу 1,5 миллиона евро за досрочное расторжение контракта, сообщает «Спорт-Экспресс». Соглашение с сербским специалистом было рассчитано до декабря этого года.

    • Ивич работал с командой с 4 января 2023 года.
    • «Краснодар» во вторник, 12 марта, проиграл «Химкам» (0:2) и вылетел из Кубка России.
    • После возобновления сезона «быки» потерпели поражения в двух матчах, а еще одна встреча закончилась ничьей.
    • В РПЛ «Краснодар» опустился на второе место. У команды 39 очков после 20 туров, она отстает на 1 очко от «Зенита».
    • Ивича называют кандидатом на пост главного тренера «Спартака» в случае отставки Гильермо Абаскаля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:31
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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1710319082
    Лишний раз показывает , что отступные роли не играют. Если тренер не устраивает , выгонят в два счёта.
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    fakeid
    1710320763
    могли продать хрюканам и не платить компенсацию. ну так-то, по факту..
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