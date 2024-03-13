Стал известен размер компенсации для Ивича за досрочное расторжение контракта

«Краснодар» выплатит бывшему главному тренеру Владимиру Ивичу 1,5 миллиона евро за досрочное расторжение контракта, сообщает «Спорт-Экспресс». Соглашение с сербским специалистом было рассчитано до декабря этого года.

Ивич работал с командой с 4 января 2023 года.

«Краснодар» во вторник, 12 марта, проиграл «Химкам» (0:2) и вылетел из Кубка России.

После возобновления сезона «быки» потерпели поражения в двух матчах, а еще одна встреча закончилась ничьей.

В РПЛ «Краснодар» опустился на второе место. У команды 39 очков после 20 туров, она отстает на 1 очко от «Зенита».

Ивича называют кандидатом на пост главного тренера «Спартака» в случае отставки Гильермо Абаскаля.