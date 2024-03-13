Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Хави оценил игру «Барселоны» против «Наполи»

    Главный тренер «Барселоны» Хави после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1) считает, что его команда доминировала во всех аспектах.

    «Я очень доволен. Мы сыграли отлично, провели цельный матч. Команда выложилась полностью. Мы доминировали во многих аспектах. Очень горжусь командой.

    Нам нужно было сделать шаг вперед – и именно это мы и сделали. Мы прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов спустя четыре года. Пришло время насладиться.

    Мы получили много несправедливой критики. Сегодня было показано, что команда готова конкурировать в Европе.

    «Барселона» играла очень хорошо с мячом и без него. Мы совершили достаточно отборов мяча, не допускали быстрых переходов в атаку от соперника и сыграли отлично. Думаю, болельщикам понравилось», – сказал Хави.

    • Первый матч 1/8 финала закончился ничьей 1:1.
    • Хави покинет «Барселону» по окончании сезона.

    Новости по теме
    Хави заявил, что уйдет из «Барселоны» даже в случае победы в Лиге чемпионов
    Главный тренер «Наполи» заявил, что команду лишили явного пенальти в игре с «Барселоной»
    Лига чемпионов. «Барселона» обыграла «Наполи» (3:1) и вышла в 1/4 финала 1
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:46
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+