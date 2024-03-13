Хави оценил игру «Барселоны» против «Наполи»

Главный тренер «Барселоны» Хави после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1) считает, что его команда доминировала во всех аспектах.

«Я очень доволен. Мы сыграли отлично, провели цельный матч. Команда выложилась полностью. Мы доминировали во многих аспектах. Очень горжусь командой.

Нам нужно было сделать шаг вперед – и именно это мы и сделали. Мы прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов спустя четыре года. Пришло время насладиться.

Мы получили много несправедливой критики. Сегодня было показано, что команда готова конкурировать в Европе.

«Барселона» играла очень хорошо с мячом и без него. Мы совершили достаточно отборов мяча, не допускали быстрых переходов в атаку от соперника и сыграли отлично. Думаю, болельщикам понравилось», – сказал Хави.