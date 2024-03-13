Артета высказался о первом выходе «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов за 14 лет

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (1:0, пенальти 4:2) сказал, что для выхода в следующую стадию его команде пришлось серьезно потрудиться.

«Я так рад! Прошло 14 лет, и это большой срок для такого клуба, как «Арсенал». Это показывает, насколько трудно это было.

Пришлось серьезно потрудиться, чтобы этот волшебный момент наконец наступил. Мы начинаем создавать невероятную энергию на стадионе.

Мы все старались, чтобы добиться этого, и вместе нам это удалось», – сказал Артета.