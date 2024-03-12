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    Ивич объяснил поражение «Краснодара» от «Химок»

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвел итоги проигранного матча с «Химками».

    • Команды встречались на стадии 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
    • Краснодарцы уступили со счетом 0:2 и вылетели из турнира.
    • У них ни одной победы в 3 матчах после возобновления сезона.

    «Плохой результат для нас. Наша игра была неплохой, у нас были моменты. Соперник организованно играл сзади, было тяжело играть против такой обороны.

    Вратарь соперника часто спасал, поэтому мы не забили», – сказал Ивич.

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    Источник: «Матч ТВ»

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