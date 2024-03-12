Ивич объяснил поражение «Краснодара» от «Химок»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвел итоги проигранного матча с «Химками».

Команды встречались на стадии 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Краснодарцы уступили со счетом 0:2 и вылетели из турнира.

У них ни одной победы в 3 матчах после возобновления сезона.

«Плохой результат для нас. Наша игра была неплохой, у нас были моменты. Соперник организованно играл сзади, было тяжело играть против такой обороны.

Вратарь соперника часто спасал, поэтому мы не забили», – сказал Ивич.