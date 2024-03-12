Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/8 Лиги чемпионов в котором сыграют «Барселона» и «Наполи». Игра состоится 12 марта, начало встречи запланировано на 23:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Барселона»: Марк-Андре тер Стеген, Канселу, Араухо, Кунде, Кубарси, Кристинсен, Лопес, Гюндоган, Рафинья, Ямаль, Левандовски.

Главный тренер: Хави

«Наполи»: Мерет, Жезус, Руй, Ррахмани, Ди Лоренцо, Траоре, Лоботка, Замбо-Ангисса, Политано, Осимхен, Кварацхелия.

Главный тренер: Франческо Кальцона