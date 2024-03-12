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    • Ивич прокомментировал свое будущее в «Краснодаре» после вылета из Фонбет Кубка России

    Ивич прокомментировал свое будущее в «Краснодаре» после вылета из Фонбет Кубка России

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич сделал заявление о своем будущем.

    • Краснодарцы сегодня вылетели из Фонбет Кубка России, уступив «Химкам» (0:2).
    • На выходных команда потеряла лидерство в РПЛ.
    • В весенней части сезона у «Краснодара» нет побед – ничья и два поражения.

    – Если вам поступит предложение, вы не покинете команду посреди сезона?

    – Мой контракт до 31 декабря 2024 года, я буду следовать контракту. Это мой ответ.

    – Мог ли результат этого матча повлиять на ваше будущее? Можете уверенно сказать, что останетесь в «Краснодаре», несмотря на другие предложения во время сезона?

    – У клуба есть владелец, президент, у него есть тренер, игроки. Владелец меня пригласил, он же может и уволить меня, если так решит клуб. Мой контракт до 31 декабря 2024 года. Это жизнь тренера.

    Честно говоря, я никогда не читаю новости спорта. Когда я начал работать тренером, я так решил. Я работал в четырех странах и никогда не читал новости. Для меня так лучше.

    Я уважаю вашу работу, но я не вижу смысла читать, что пишут про меня в новостях. Так что я не знаю, что сейчас про меня пишут.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:56
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    Комментарии (5)
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    Napaleon Banapart
    1710267451
    По..уй.. Пляшем...
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    ...уефан
    1710267909
    ..." Мы легли на дно, мы зажгли огни, Во вселенной только мы одни. Гни свою линию, гни свою линию. Гни свою линию, горят огни...
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    Napaleon Banapart
    1710268622
    Нас спасет Дженаро Гаттузо... )))
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    BVG4
    1710269644
    Молодец Владимир! Какое самообладание и хладнокровие, вместо истерик и нытья! Еще ничего не ясно! Вылет из Кубка - это не трагедия! Собраться, по спортивному обозлиться, правильно настроиться и вперед!!!
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    Cubinec1989
    1710271707
    ляяяя ничья и два поражения - все пропало, ищем нового тренера. Слов нет (Цензурных). Ивич красава!
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