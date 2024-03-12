Ивич прокомментировал свое будущее в «Краснодаре» после вылета из Фонбет Кубка России

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич сделал заявление о своем будущем.

Краснодарцы сегодня вылетели из Фонбет Кубка России, уступив «Химкам» (0:2).

На выходных команда потеряла лидерство в РПЛ.

В весенней части сезона у «Краснодара» нет побед – ничья и два поражения.

– Если вам поступит предложение, вы не покинете команду посреди сезона?

– Мой контракт до 31 декабря 2024 года, я буду следовать контракту. Это мой ответ.

– Мог ли результат этого матча повлиять на ваше будущее? Можете уверенно сказать, что останетесь в «Краснодаре», несмотря на другие предложения во время сезона?

– У клуба есть владелец, президент, у него есть тренер, игроки. Владелец меня пригласил, он же может и уволить меня, если так решит клуб. Мой контракт до 31 декабря 2024 года. Это жизнь тренера.

Честно говоря, я никогда не читаю новости спорта. Когда я начал работать тренером, я так решил. Я работал в четырех странах и никогда не читал новости. Для меня так лучше.

Я уважаю вашу работу, но я не вижу смысла читать, что пишут про меня в новостях. Так что я не знаю, что сейчас про меня пишут.