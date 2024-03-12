Карпин поделился ожиданиями от матчей с Сербией и Парагваем

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о мартовских играх.

21 марта россияне примут Сербию, 25 марта – Парагвай.

Оба товарищеских матча пройдут на московском стадионе «Динамо».

Сборная России впервые сыграет с соперниками из Европы и Южной Америки после отстранения в феврале 2022 года.

«С точки зрения атмосферы жду на игре с сербами полные трибуны. Что касается уровня игры, интересно посмотреть на себя на уровне этих команд.

Ротация минимальна? Скорее да, чем нет, но сейчас не могу сказать, нужно будет смотреть на физическое состояние игроков.

Уверен, что нужно будет выкладываться на 200 процентов. Успеют ли все восстановиться ко вторую матчу – вопрос, но ротация будет. Будут изменения, но не такие глобальные», – заявил Карпин.