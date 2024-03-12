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    Зарема порассуждала о замене для Абаскаля в «Спартаке»

    Зарема Салихова высказалась о поиске нового тренера для «Спартака» на случай увольнения Гильермо Абаскаля.

    • СМИ пишут, что рассматриваются кандидатуры Владимира Ивича («Краснодар»), Станислава Черчесова (безработный), Валерия Карпина («Ростов», сборная России), Артура Жорже («Брага»).

    «Зачем «Спартаку» брать тренера из «Краснодара». У клуба два спортивных директора, селекция «Бенфики», чтобы хакнуть тренера «Краснодара» или «Ростова»?

    Брали уже Кононова, опыт негативный. Карпин, Черчесов – это все было при Федуне. «Спартак» же пытается идти по новому пути. К чему такие камбеки?» – заявила Зарема.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ после 20 туров.
    • Весной команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и уступила «Факелу» (0:2).
    • Абаскаля могут уволить во время паузы на матчи сборных.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (12)
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    WE ARE FOR PETER
    1710252994
    Рассуждалки))
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    WE ARE FOR PETER
    1710253042
    А сама Руя предлагала) тоже был и сама же слила с самодуром своим )
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    Mirak92
    1710253245
    Зареме нужно подруг найти.Эй видимо поп..ть не с кем
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710254838
    Началась грызня пауков в банке. Гыгыгы
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    alex1951
    1710255352
    Спартак опять трясет........Промиски,Чечесовы,Абаскали,даже Зарёва Салех....и ту привлекли))))
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    Cleaner
    1710255479
    Сарри объявил об уходе с поста главного тренера «Лацио»! Неспроста это. Точно Спартак ему что то пообещал!!!...)))
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    Cleaner
    1710255633
    Сельта отправила в отставку Рафаэля Бенитеса. И этот тренер тоже глаз на Спартака положил. Черчесов, Сарри и Бенитес, все хотят Спартака. Вот будет схватка!
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    Vratarь
    1710257683
    Колхоз "Новый путь"?
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    fakeid
    1710258330
    "это все было при Федуне" — сказала федуниха.
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