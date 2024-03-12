Зарема порассуждала о замене для Абаскаля в «Спартаке»

Зарема Салихова высказалась о поиске нового тренера для «Спартака» на случай увольнения Гильермо Абаскаля.

СМИ пишут, что рассматриваются кандидатуры Владимира Ивича («Краснодар»), Станислава Черчесова (безработный), Валерия Карпина («Ростов», сборная России), Артура Жорже («Брага»).

«Зачем «Спартаку» брать тренера из «Краснодара». У клуба два спортивных директора, селекция «Бенфики», чтобы хакнуть тренера «Краснодара» или «Ростова»?

Брали уже Кононова, опыт негативный. Карпин, Черчесов – это все было при Федуне. «Спартак» же пытается идти по новому пути. К чему такие камбеки?» – заявила Зарема.