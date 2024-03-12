Зарема порассуждала о замене для Абаскаля в «Спартаке»

Зарема Салихова высказалась о поиске нового тренера для «Спартака» на случай увольнения Гильермо Абаскаля.
- СМИ пишут, что рассматриваются кандидатуры Владимира Ивича («Краснодар»), Станислава Черчесова (безработный), Валерия Карпина («Ростов», сборная России), Артура Жорже («Брага»).
«Зачем «Спартаку» брать тренера из «Краснодара». У клуба два спортивных директора, селекция «Бенфики», чтобы хакнуть тренера «Краснодара» или «Ростова»?
Брали уже Кононова, опыт негативный. Карпин, Черчесов – это все было при Федуне. «Спартак» же пытается идти по новому пути. К чему такие камбеки?» – заявила Зарема.
- «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ после 20 туров.
- Весной команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и уступила «Факелу» (0:2).
- Абаскаля могут уволить во время паузы на матчи сборных.