Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Азар рассказал, о переходе в какой клуб думал перед завершением карьеры

    Азар рассказал, о переходе в какой клуб думал перед завершением карьеры

    Эден Азар задумывался о возвращении во Францию в прошлом году.

    • Бельгиец закончил карьеру в октябре.
    • Он ушел из профессионального спорта в 32 года.
    • Последним клубом Азара был «Реал»: 76 матчей, 7 голов, 12 ассистов.

    «Всегда четко знал, что «Лилль» останется моим единственным французским клубом. Перед завершением карьеры я даже думал о возвращении, но это было слишком сложно из-за семьи.

    Да, это была бы красивая история, но я не захотел. Кроме того, мой организм давал сбои. Зачем возвращаться, если я не могу играть на хорошем уровне?» – сказал Азар.

    Новости по теме
    Азар ответил Роналду, поставившему саудовскую лигу выше чемпионата Франции 3
    Азар назвал самого талантливого одноклубника в своей карьере 3
    Азар сделал выбор между Месси и Роналду 3
    Источник: Get French Football News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:42
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+