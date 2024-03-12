Азар рассказал, о переходе в какой клуб думал перед завершением карьеры

Эден Азар задумывался о возвращении во Францию в прошлом году.

Бельгиец закончил карьеру в октябре.

Он ушел из профессионального спорта в 32 года.

Последним клубом Азара был «Реал»: 76 матчей, 7 голов, 12 ассистов.

«Всегда четко знал, что «Лилль» останется моим единственным французским клубом. Перед завершением карьеры я даже думал о возвращении, но это было слишком сложно из-за семьи.

Да, это была бы красивая история, но я не захотел. Кроме того, мой организм давал сбои. Зачем возвращаться, если я не могу играть на хорошем уровне?» – сказал Азар.