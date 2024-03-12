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    • Григорян: «Абаскаль против Ташуева – ребенок, просто пацан!»

    Григорян: «Абаскаль против Ташуева – ребенок, просто пацан!»

    Александр Григорян объяснил логичность поражения «Спартака» от «Факела» (0:2) в 20-м туре РПЛ.

    – «Спартак» проиграл «Факелу» 0:2. Это провал?

    – А текущий состав «Спартака» настолько сильнее «Факела»? По уровню мастерства, конечно, сильнее, но не глобально.

    Фигура главного тренера о чeм-то говорит? Абаскаль, безусловно, способный тренер. Но против Ташуева он – ребeнок, просто пацан!

    Где тренерское мастерство Ташуева – и где навыки Абаскаля? Это разные весовые категории!

    Испанец предложил «Зениту» интенсивную игру, ему это удалось. Но кто такой Абаскаль, чтобы предложить такое Ташуеву?

    Ташуев ещe 25 лет назад ставил самый интенсивный футбол в России! «Спартак» был просто перемолот в этой мясорубке, которая называется умением интенсивно вести единоборства.

    – Пошли разговоры о возможном увольнении Абаскаля. Это будет логичным решением для «Спартака»? Ему на смену называются кандидатуры Черчесова и Ивича.

    – Это будет логично, если замена уже подготовлена. «Спартак» уже ни за что не будет бороться в этом сезоне.

    Если отставка произойдeт – она будет логичным завершением его работы. Он молодой парень, я даже не знаю, за что его критиковать?

    Я как тренер понимаю, что Абаскаль пока ещe пацан, и в свои годы он уже многое может, а ему всего 34.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии (8)
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    DOCTOR PENALTY
    1710244530
    Назначение Абаскаля - это не просто ошибка, а большая глупость, все убедились в этом. Черчесов или Ивич?... - Карпин! Черчесов - неплохой вариант, но лучше Карпин. Если возьмут Ивича, РПЛ скорее всего "потеряет" Краснодар, трудно Галицкому будет найти ему замену.
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    SLADE2019
    1710244847
    Эка заговорил как. Что то я раньше не слышал от него про новаторство Ташуева. И где Ташуев 25 лет назад ставил самый (!) интенсивный футбол?
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    WE ARE FOR PETER
    1710246404
    Как это спам не борется ни за что!?) А трофей кубок !))
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    FRZZ
    1710246449
    "Ташуев ещe 25 лет назад ставил самый интенсивный футбол в России!" Очень сомнительно.... где с какой командой???
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    WE ARE FOR PETER
    1710246450
    И Бабич говорил что медали брать будут в чемпе
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    lemnardk
    1710248384
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
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