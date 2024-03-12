Ловчев — о «Спартаке»: «Есть два тренера, которые могли бы все потянуть»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что работу с красно-белыми нужно доверить российскому специалисту.
«Каким должен быть идеальный тренер? Наверное, всe‑таки российский. Все чихвостят Сашку Мостового. А что он такого сказал? «Я играл в Испании и не знаю тренера Абаскаля». Человек приехал, такое ощущение, что учится на «Спартаке».
Нужен какой‑то российский тренер, который хорошо понимает (российский футбол). Это две кандидатуры – Черчесов или Карпин. Два тренера, которые могли бы все потянуть», – сказал Ловчев.
- По данным журналиста Ивана Карпова, отставка нынешнего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля ожидается после 14 марта, когда команда проведет ответный матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренубргом».
- Станислав Черчесов возглавлял «Спартак» в 2007–2008 годах. Сейчас он находится без работы.
- Валерий Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России. Он был главным тренером «Спартака» в 2009–2012 и 2012–2014 годах. Между этими двумя отрезками команду тренировал Унаи Эмери.