Ловчев — о «Спартаке»: «Есть два тренера, которые могли бы все потянуть»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что работу с красно-белыми нужно доверить российскому специалисту.

«Каким должен быть идеальный тренер? Наверное, всe‑таки российский. Все чихвостят Сашку Мостового. А что он такого сказал? «Я играл в Испании и не знаю тренера Абаскаля». Человек приехал, такое ощущение, что учится на «Спартаке».

Нужен какой‑то российский тренер, который хорошо понимает (российский футбол). Это две кандидатуры – Черчесов или Карпин. Два тренера, которые могли бы все потянуть», – сказал Ловчев.