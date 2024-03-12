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    • Ловчев — о «Спартаке»: «Есть два тренера, которые могли бы все потянуть»

    Ловчев — о «Спартаке»: «Есть два тренера, которые могли бы все потянуть»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что работу с красно-белыми нужно доверить российскому специалисту.

    «Каким должен быть идеальный тренер? Наверное, всe‑таки российский. Все чихвостят Сашку Мостового. А что он такого сказал? «Я играл в Испании и не знаю тренера Абаскаля». Человек приехал, такое ощущение, что учится на «Спартаке».

    Нужен какой‑то российский тренер, который хорошо понимает (российский футбол). Это две кандидатуры – Черчесов или Карпин. Два тренера, которые могли бы все потянуть», – сказал Ловчев.

    • По данным журналиста Ивана Карпова, отставка нынешнего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля ожидается после 14 марта, когда команда проведет ответный матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренубргом».
    • Станислав Черчесов возглавлял «Спартак» в 2007–2008 годах. Сейчас он находится без работы.
    • Валерий Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России. Он был главным тренером «Спартака» в 2009–2012 и 2012–2014 годах. Между этими двумя отрезками команду тренировал Унаи Эмери.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:37
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    Комментарии (10)
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    ...уефан
    1710230313
    ...Ловчев всегда онлайн и с готовым ответом на любой вопрос. Для журналюг - самое то!)...
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    andr45
    1710231133
    Всего команды под руководством ЧЕРЧЕСОВА провели 450 матчей. Процент побед — 47,56 Под руководством КАРПИНА команды провели 430 матчей. Процент побед — 42,79 На мой взгляд вопросов ни у кого не должно больше быть) ВСЁ ЯСНО)
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    Алимпаша-Геримов-yandex
    1710231531
    у Ивана Карпова наверно везде шныри лазают,вынюхивают,а может он всем маячки поставил и подслушивает?
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    Опорник1984
    1710232038
    Только не Стаса усатого.
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    SLADE2019
    1710232071
    Ловчев, по братски, помолчи лучше. Что они смогут? Матом ругаться не хотелось бы.
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    ViktorMG1953
    1710232314
    Только вместо Черчесова я назвал бы Тихонова.
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    СпорЦмен
    1710233654
    Так прикольно, что я родился в Ленинграде. Спустя столько времени, мне приятно наблюдать, как все кому не лень, вытирают ноги об тушинский порожняк! :))))
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    Cleaner
    1710234184
    Тот состав, который сейчас в Спартаке, НЕ ПОТЯНЕТ НИКТО. Если даже Эмери вернется в Спартак, игрочок типа Соболева, назовет его ТРЕНЕРИШКОЙ и пошлет на три буквы.
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