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    Матч Россия — Сербия могут не показать по ТВ

    Товарищеский матч Россия – Сербия, запланированный на 21 марта, не значится в эфирном расписании следующей недели ни у одной из телекомпаний, включая «Матч ТВ». Вероятно, нет определенности и по трансляции игры подопечных Валерия Карпина с Парагваем.

    «Традиционно в понедельник вечером телеканалы сдают в печать телепрограмму на следующую неделю. В них еще могут быть локальные изменения, но та сетка, которая публикуется, обычно представляет из себя основу вещания телеканала.

    Так вот на сегодняшний день матч Россия – Сербия отсутствует в опубликованной телепрограмме всех общедоступных телеканалов».

    Обладателем ТВ-прав на оба матча является «Телеспорт Групп». При этом, ранее «РБ Спорт» писал, что договоренность о показе обеих встреч на «Матч ТВ» уже достигнута.

    Вероятно, нет определенности и по матчу с Парагваем, который состоится ровно через две недели – программу на последнюю неделю марта увидим 18-го числа.

    Таким образом, будет ли транслироваться матч национальной команды с Сербией и где именно – пока вопрос», – отметил телеграм-канал «Мутко против».

    • Игры России с Сербией и Парагваем пройдут 21 и 25 марта на «ВТБ Арене».
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
    • Сборная России впервые с того момента сыграет против национальных команд из Европы и Южной Америки.

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    Источник: телеграм-канал Мутко против

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    Сегодня, 10:04
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    Комментарии (7)
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    SuperNils
    1710227210
    Да никому это и не нужно.
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    Алексей З
    1710227775
    Создали такую обстановку в стране , что заранее ничего планировать нельзя. В день матча могут объявить и показать на первом или на Матче , без проблем.
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    bset
    1710228268
    Набрать звезд, устроить конценрт, спеть гимны и не показать нигде в эфире. Выглядит как жирный такой распил денег. В общем, ничего новогоо.
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    Давид59
    1710228291
    Уверен, что покажут. Хлеба и зрелищ. Одним кнутом нельзя орудовать. Власть это понимает.
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    fakeid
    1710228634
    в итоге подсуетится какой-нить канал, типа Старт, и мы всё равно посмотрим, только с другими (и более адекватными) комментаторами.
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    VVM1964
    1710229546
    Вот ни разу не расстроюсь, не будет дилеммы - смотреть или не смотреть )))
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    ...уефан
    1710230733
    ...не кипешуйте, права на трансляцию уже купил канал СевКавТВ, комментатор - Жорик Вартанов!...
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