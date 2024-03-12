Матч Россия — Сербия могут не показать по ТВ

Товарищеский матч Россия – Сербия, запланированный на 21 марта, не значится в эфирном расписании следующей недели ни у одной из телекомпаний, включая «Матч ТВ». Вероятно, нет определенности и по трансляции игры подопечных Валерия Карпина с Парагваем.

«Традиционно в понедельник вечером телеканалы сдают в печать телепрограмму на следующую неделю. В них еще могут быть локальные изменения, но та сетка, которая публикуется, обычно представляет из себя основу вещания телеканала.

Так вот на сегодняшний день матч Россия – Сербия отсутствует в опубликованной телепрограмме всех общедоступных телеканалов».

Обладателем ТВ-прав на оба матча является «Телеспорт Групп». При этом, ранее «РБ Спорт» писал, что договоренность о показе обеих встреч на «Матч ТВ» уже достигнута.

Вероятно, нет определенности и по матчу с Парагваем, который состоится ровно через две недели – программу на последнюю неделю марта увидим 18-го числа.

Таким образом, будет ли транслироваться матч национальной команды с Сербией и где именно – пока вопрос», – отметил телеграм-канал «Мутко против».