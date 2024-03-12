В «Спартаке» не рассматривают кандидатуру Осинькина

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин не заменит Гильермо Абаскаля на аналогичной должности в «Спартаке». По данным «Евро-Футбол.Ру», московский клуб не рассматривает кандидатуру нынешнего тренера самарцев.

Отставка Абаскаля ожидается после 14 марта, когда «Спартак» проведет ответный матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренубргом».

Ранее сообщалось, что в числе претендентов на место испанца находятся Владимир Ивич («Краснодар»); Apтуp Жорже Аморим («Брага») и бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также еще один неназванный специалист.