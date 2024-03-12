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    В «Спартаке» не рассматривают кандидатуру Осинькина

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин не заменит Гильермо Абаскаля на аналогичной должности в «Спартаке». По данным «Евро-Футбол.Ру», московский клуб не рассматривает кандидатуру нынешнего тренера самарцев.

    • Отставка Абаскаля ожидается после 14 марта, когда «Спартак» проведет ответный матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренубргом».
    • Ранее сообщалось, что в числе претендентов на место испанца находятся Владимир Ивич («Краснодар»); Apтуp Жорже Аморим («Брага») и бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также еще один неназванный специалист.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (2)
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    Таврида
    1710223675
    Как по мне, Осинькин и Юран - лучшие российские тренера РПЛ, минимум ресурсов - максимум результата. В КС всего пара нормальных игроков - Солдатенков и Гарре, Писарский там вообще где-то в ауте потерялся...
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