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    • Карпин прокомментировал выбор состава на Сербию и Парагвай

    Карпин прокомментировал выбор состава на Сербию и Парагвай

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал список футболистов на мартовский сбор.

    «Финальный список игроков, вызванных на УТС, составлен на основе 19 и 20-го туров РПЛ. Если в нем и будут изменения, то минимальные.

    Впереди у игроков, выступающих в России, матчи Фонбет Кубка России, а у легионеров – игры в европейских чемпионатах.

    Будем надеяться, что все будут здоровы и с хорошим настроением прибудут на сбор в Новогорск», – сказал Карпин.

    • Сбор стартует на этой неделе.
    • Матч с Сербией состоится 21 марта, с Парагваем – 25 марта.
    • Обе игры состоятся в Москве на «ВТБ Арене».

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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