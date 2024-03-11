Карпин прокомментировал выбор состава на Сербию и Парагвай

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал список футболистов на мартовский сбор.
«Финальный список игроков, вызванных на УТС, составлен на основе 19 и 20-го туров РПЛ. Если в нем и будут изменения, то минимальные.
Впереди у игроков, выступающих в России, матчи Фонбет Кубка России, а у легионеров – игры в европейских чемпионатах.
Будем надеяться, что все будут здоровы и с хорошим настроением прибудут на сбор в Новогорск», – сказал Карпин.
- Сбор стартует на этой неделе.
- Матч с Сербией состоится 21 марта, с Парагваем – 25 марта.
- Обе игры состоятся в Москве на «ВТБ Арене».