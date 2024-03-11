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    «Краснодар» может уволить Ивича: известна причина

    Владимир Ивич в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Краснодара».

    По информации «РБ Спорт», руководство клуба недовольно игрой команды после зимней паузы.

    Ивича могут уволить в случае поражения в завтрашнем матче с «Химками» в 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Окончательное решение еще не принято, но отставка сербского специалиста оценивается как «весьма вероятная».

    • Ранее сообщалось, что Ивича хочет пригласить «Спартак».
    • «Краснодар» при сербском тренере идет вторым в РПЛ, отставая от «Зенита» на одно очко.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:31
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    Комментарии (6)
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    Al Nikki
    1710160493
    Похоже какая то схема намечается...
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    TIMOTHY
    1710162091
    Враньё
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    subbotaspartak
    1710163281
    И его сватают в Спартак? Донашивать?
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    Красногорск_Фан
    1710165097
    Не готов поверить что Краснодар Химки не пройдет. Если только сам не решит проиграть. Если не спам то грустно. В очередной раз выгоняют тренера из первой тройки под "предлогом лигу чемпионов за 3 года". Хорошо играет команда. А отдельная фигня с кем не случается. Я вчера не стал Спартак смотреть думал после тухлой ничьей локо хуже уже никто не наложит в штаны. И так с любой командой можно вспомнить какие то феерические случаи орального кекса. Включая Ман сити, ТСЖ и Барсу
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    NewLife
    1710166112
    Стандартный фейк от РБ помойки.
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