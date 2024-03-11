«Краснодар» может уволить Ивича: известна причина

Владимир Ивич в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Краснодара».

По информации «РБ Спорт», руководство клуба недовольно игрой команды после зимней паузы.

Ивича могут уволить в случае поражения в завтрашнем матче с «Химками» в 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Окончательное решение еще не принято, но отставка сербского специалиста оценивается как «весьма вероятная».