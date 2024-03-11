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    «Спартак» хочет назначить Карпина, но при одном условии

    «Спартак» заинтересован в услугах Валерия Карпина.

    Руководство московского клуба хочет пригласить главного тренера «Ростова» вместо Гильермо Абаскаля, но против его совмещения в сборной России.

    «Важно понимать, что в руководстве «Спартака» есть разные мнения насчет того, кто должен тренировать команду. Пока главным тренером остается Гильермо Абаскаль, но в клубе думают, кто мог бы заменить испанца в случае отставки.

    Кандидатура Марко Николича не рассматривается. «Спартаку» было бы интересно заполучить Карпина. Тем более прежнего босса – Леонида Федуна – в клубе нет, поэтому нет преград для возвращения Валерия Георгиевича. Но здесь будет стоять вопрос совмещения работы в «Спартаке» и в сборной России, в московском клубе на это смотрят негативно», – сказал источник «Матч ТВ», знакомый с ситуацией.

    • Карпин тренировал «Спартак» с 2009 по 2014 годы.
    • При нем команда выигрывала серебряные медали РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:38
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    Комментарии (5)
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    ...уефан
    1710157522
    ...нам с рыжими не по пути!)...
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    Иннокентий-Смоктуновский-
    1710157730
    Утка
    Ответить
    NewLife
    1710158515
    "«Спартаку» было бы интересно заполучить Карпина" ........"сказал источник «Матч ТВ»" Идите нахер со своими "источниками" и с Карпиным, который в свое время нанес клубу большой ущерб.
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