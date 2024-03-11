«Спартак» хочет назначить Карпина, но при одном условии

«Спартак» заинтересован в услугах Валерия Карпина.

Руководство московского клуба хочет пригласить главного тренера «Ростова» вместо Гильермо Абаскаля, но против его совмещения в сборной России.

«Важно понимать, что в руководстве «Спартака» есть разные мнения насчет того, кто должен тренировать команду. Пока главным тренером остается Гильермо Абаскаль, но в клубе думают, кто мог бы заменить испанца в случае отставки.

Кандидатура Марко Николича не рассматривается. «Спартаку» было бы интересно заполучить Карпина. Тем более прежнего босса – Леонида Федуна – в клубе нет, поэтому нет преград для возвращения Валерия Георгиевича. Но здесь будет стоять вопрос совмещения работы в «Спартаке» и в сборной России, в московском клубе на это смотрят негативно», – сказал источник «Матч ТВ», знакомый с ситуацией.