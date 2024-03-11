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    • Червиченко ответил, пойдет ли «Спартаку» на пользу назначение Черчесова

    Червиченко ответил, пойдет ли «Спартаку» на пользу назначение Черчесова

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на возможное назначение Станислава Черчесова в московскую команду. Ранее сообщалось, что специалист стал претендентом на замену Гильермо Абаскалю.

    «Приход Черчесова в «Спартак», в первую очередь, нужен ему самому. В случае его прихода в клуб сразу половина команды пойдет на выход. Через известного агента надо будет сразу сделать серьезное укрепление команды. Мы это видели, проходили.

    Я не уверен, что «Спартак» добьется каких‑то результатов с Черчесовым. Да, у него харизмы побольше, портфолио тоже. Единственное, трофеев в России никаких нет, все зарубежные. Назначение Черчесова в «Спартак» пойдет на пользу ему и сопровождающему агенту, но не клубу», – сказал Червиченко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.03.2024 14:27
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    Комментарии (1)
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    WE ARE FOR PETER
    1710163617
    Хоть с кем спартак днище
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