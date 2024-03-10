⚡ РПЛ. «Спартак» проиграл дома «Факелу» – 0:2

«Спартак» уступил «Факелу» в домашнем матче 20-го тура РПЛ – 0:2.

Первый гол с пенальти забил Евгений Марков. Второй в свои ворота отправил полузащитник московской команды Данил Пруцев.

«Спартак» занимает шестое место, имея на счету 31 очко. «Факел» набрал 25 очков и располагается на 11-й строчке.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Спартак (Москва) – Факел (Воронеж) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Марков, 37 (с пенальти); 0:2 – Пруцев, 66 (в свои ворота).

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