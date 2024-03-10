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    ⚡ РПЛ. «Спартак» проиграл дома «Факелу» – 0:2

    «Спартак» уступил «Факелу» в домашнем матче 20-го тура РПЛ – 0:2.

    Первый гол с пенальти забил Евгений Марков. Второй в свои ворота отправил полузащитник московской команды Данил Пруцев.

    «Спартак» занимает шестое место, имея на счету 31 очко. «Факел» набрал 25 очков и располагается на 11-й строчке.

    Россия. РПЛ. 20-й тур

    Спартак (Москва) – Факел (Воронеж) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Марков, 37 (с пенальти); 0:2 – Пруцев, 66 (в свои ворота).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (138)
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    anatolich72
    1710095436
    Насколько популярен Спартак даже с плохой игрой, если вчерашний матч бразильской шеблы никому не интересен. Судя по количеству коментариев.
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    fakeid
    1710095526
    какая там задача на сезон была? уверен на 100% - быть в двойке. сейчас шестые, и сзади 3 играющих команды подпирают, в 3х очках от хряков. и парочка из них вполне могут обогнать. как итог: законное 8 место, изгнание рыжего под давлением общественности, назначение очередного не пойми кого, пачка новых зулусов - и далее по кругу)
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    Спартач80
    1710095540
    Ну что сказать....Уроды жопоногие. Рыжего на выход.
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    bratskij
    1710095633
    Ну что сказать, Факел вы лучшие сегодня, прям подарок то вас. Свинорылых нагнули по полной.
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    Desma
    1710095704
    О какой игре можно говорить, если команда, занимающая 11-е место дерёт "народную" дома и в гостях с общим счётом 0:4?
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    fakeid
    1710095726
    заремба, ты здесь? вылезай)
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    ...уефан
    1710095847
    ...попробовал бы Абаскаль уехать со стадиона, с такой игрой и результатом где нибудь в чемпионате одной из стран центральной Америки...
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    fakeid
    1710095859
    зато зулус сегодня прислал в тарасовку открытку со своей фоткой) очень помог))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710095990
    Срамтак занял своё коронное место. Шестёрки по жизни. Гыгыгы
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1710096030
    Факел поджог пуканы)))
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