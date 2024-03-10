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    Черчесов прокомментировал ситуацию вокруг Промеса

    Бывший тренер «Спартака» Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с полузащитником красно-белых Квинси Промесом.

    «Я всегда говорю одно и то же: нет ни тренера, ни игрока, который стоит выше клуба. Поэтому в случае с Промесом то же самое. «Спартак» сыграл же без него с «Зенитом». Понятно, что это сильный игрок, но есть законы, которые никому не позволено нарушать», – сказал Черчесов.

    • В Нидерландах Промес получил два тюремных срока: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков.
    • На прошлой неделе игрок не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля – сообщалось, что Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.
    • Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну – появилась информация, что Промес находится под домашним арестом и может быть экстрадирован в Нидерланды.
    • В понедельник стало известно, что Промеса не приговорят к тюрьме за побег с места ДТП и не выдадут Нидерландам.
    • На этой неделе Квинси посетил ночной клуб в ОАЭ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:56
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    Комментарии (1)
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    ...уефан
    1710069017
    ..."интересы клуба"(с). А какие они?...
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