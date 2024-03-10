Черчесов прокомментировал ситуацию вокруг Промеса

Бывший тренер «Спартака» Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с полузащитником красно-белых Квинси Промесом.

«Я всегда говорю одно и то же: нет ни тренера, ни игрока, который стоит выше клуба. Поэтому в случае с Промесом то же самое. «Спартак» сыграл же без него с «Зенитом». Понятно, что это сильный игрок, но есть законы, которые никому не позволено нарушать», – сказал Черчесов.