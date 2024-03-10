Черчесов прокомментировал ситуацию вокруг Промеса

Бывший тренер «Спартака» Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с полузащитником красно-белых Квинси Промесом.
«Я всегда говорю одно и то же: нет ни тренера, ни игрока, который стоит выше клуба. Поэтому в случае с Промесом то же самое. «Спартак» сыграл же без него с «Зенитом». Понятно, что это сильный игрок, но есть законы, которые никому не позволено нарушать», – сказал Черчесов.
- В Нидерландах Промес получил два тюремных срока: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков.
- На прошлой неделе игрок не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля – сообщалось, что Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.
- Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну – появилась информация, что Промес находится под домашним арестом и может быть экстрадирован в Нидерланды.
- В понедельник стало известно, что Промеса не приговорят к тюрьме за побег с места ДТП и не выдадут Нидерландам.
- На этой неделе Квинси посетил ночной клуб в ОАЭ.