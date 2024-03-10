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    • «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 28 тура АПЛ, 10 марта

    «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 28 тура АПЛ, 10 марта

    В воскресенье, 10 марта, в центральном матче 28-го тура АПЛ встречаются «Ливерпуль» и «Ман Сити». Игра состоится в Ливерпуле, начало – в 18:45 (мск).

    «Ливерпуль»

    Команда Юргена Клоппа лидирует в чемпионате Англии, набрав 63 очка. «Ливерпуль» добыл 19 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей 64:25.

    «Ман Сити»

    «Ман Сити» набрал 62 очка и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Пепа Гвардиолы одержали 19 побед, в 5 матчах сыграли вничью и 3 раза проиграли, разница мячей – 62:27.

    «Сити» – главный преследователь «Ливерпуля», отстающий на 1 очко.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 25.11.23 «Ман Сити» – «Ливерпуль» – 1:1;
    • 01.04.23 «Ман Сити» – «Ливерпуль» – 4:1;
    • 16.10.22 «Ливерпуль» – «Ман Сити» – 1:0;
    • 10.04.22 «Ман Сити» – «Ливерпуль» – 2:2;
    • 03.10.21 «Ливерпуль» – «Ман Сити» – 2:2.

    Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Ман Сити»

    Силы соперников приблизительно равны, на результат будут влиять нюансы. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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