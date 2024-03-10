В воскресенье, 10 марта, в центральном матче 28-го тура АПЛ встречаются «Ливерпуль» и «Ман Сити». Игра состоится в Ливерпуле, начало – в 18:45 (мск).

«Ливерпуль»

Команда Юргена Клоппа лидирует в чемпионате Англии, набрав 63 очка. «Ливерпуль» добыл 19 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей 64:25.

«Ман Сити»

«Ман Сити» набрал 62 очка и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Пепа Гвардиолы одержали 19 побед, в 5 матчах сыграли вничью и 3 раза проиграли, разница мячей – 62:27.

«Сити» – главный преследователь «Ливерпуля», отстающий на 1 очко.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Ман Сити»

Силы соперников приблизительно равны, на результат будут влиять нюансы. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.50.