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    «Милан» – «Эмполи»: прогноз на матч 28 тура Серии А, 10 марта

    В воскресенье, 10 марта, в 28-м туре итальянской Серии А встречаются «Милан» и «Эмполи». Игра состоится в Милане, начало – в 17:00 (мск).

    «Милан»

    Команда Стефано Пиоли находится на 3-м месте в Серии А, набрав 56 очков. «Милан» одержал 17 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей 51:32.

    Хозяева встречи отстают от 2-го места на 1 очко, от 1-го – на 16.

    «Эмполи»

    У «Эмполи» в активе 25 очков после 27 игр и 14-е место в таблице. Команда под руководством Паоло Дзанетти добыла 6 побед, 7 ничьих и потерпела 14 поражений, разница мячей – 22:41.

    Отрыв от зоны вылета составляет 2 очка.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 07.01.24 «Эмполи» – «Милан» – 0:3;
    • 07.04.23 «Милан» – «Эмполи» – 0:0;
    • 01.10.22 «Эмполи» – «Милан» – 1:3;
    • 12.03.22 «Милан» – «Эмполи» – 1:0;
    • 22.12.21 «Эмполи» – «Милан» – 2:4.

    Прогноз на матч «Милан» – «Эмполи»

    «Эмполи» очень редко отбирает очки у «Милана». В этой игре озадачить фаворита команда Дзанетти не сможет. Наш прогноз – Ф1 (-1) с коэффициентом 1.65.

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    Источник: «Бомбардир»

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