В воскресенье, 10 марта, в 28-м туре итальянской Серии А встречаются «Милан» и «Эмполи». Игра состоится в Милане, начало – в 17:00 (мск).

«Милан»

Команда Стефано Пиоли находится на 3-м месте в Серии А, набрав 56 очков. «Милан» одержал 17 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей 51:32.

Хозяева встречи отстают от 2-го места на 1 очко, от 1-го – на 16.

«Эмполи»

У «Эмполи» в активе 25 очков после 27 игр и 14-е место в таблице. Команда под руководством Паоло Дзанетти добыла 6 побед, 7 ничьих и потерпела 14 поражений, разница мячей – 22:41.

Отрыв от зоны вылета составляет 2 очка.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Милан» – «Эмполи»

«Эмполи» очень редко отбирает очки у «Милана». В этой игре озадачить фаворита команда Дзанетти не сможет. Наш прогноз – Ф1 (-1) с коэффициентом 1.65.