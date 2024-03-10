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    «Локомотив» – «Сочи»: прогноз на матч 20 тура РПЛ, 10 марта

    В 20 туре РПЛ «Локомотив» дома сыграет с аутсайдером национального первенства – «Сочи». Игра пройдет в Москве, 10 марта 2024 года и начнется в 16:30 по мск.

    «Локомотив»

    Идущий на шестом месте «Локомотив» имеет в своем активе 31 очко и имеет гипотетические шансы на попадание в ТОП-4 команд по итогам национального первенства. Москвичи выиграли 8 матчей, 7 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения. Команда забила 30 голов и пропустила 25 мячей.

    «Сочи»

    Южане с 12 баллами обитают на дне турнирной таблицы – 16 месте. Команда по 3 раза выиграла и сыграла вничью, потерпела 13 поражений. Забили сочинцы 17 голов, а пропустили 17 мячей. Для выхода из зоны вылета и стыковых матчей, «Сочи» нужно набирать минимум 9 баллов.

    Прогноз на матч «Локомотив» – «Сочи»

    В предстоящей встрече все очевидно – вряд ли «Локомотив» потеряет очки, также маловероятна победа «Сочи». Предположим, что хозяева наберут три балла. Наш прогноз – победа «Локомотива» (1.90).

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    Источник: «Бомбардир»

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