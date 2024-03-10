Абаскаль ответил на провокационный вопрос журналиста об отставке

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал интервью после матча с «Факелом». Московская команда проиграла со счетом 0:2 и занимает 6-е место в РПЛ.

– Вам не кажется, что без вас команда играет лучше?

– Можете спросить у вашей жены, счастлива ли она больше без вас.

– Конечно, нет!

– Она достаточно умна, я встречал много умных людей, у которых были разные моменты, которым люди говорили нужные слова. Поэтому как пример это показывало, что нужно становиться лучше.

– Ваш брак со «Спартаком» дал трещину?

– Следующий вопрос.