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    • Абаскаль ответил на провокационный вопрос журналиста об отставке

    Абаскаль ответил на провокационный вопрос журналиста об отставке

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал интервью после матча с «Факелом». Московская команда проиграла со счетом 0:2 и занимает 6-е место в РПЛ.

    – Вам не кажется, что без вас команда играет лучше?

    – Можете спросить у вашей жены, счастлива ли она больше без вас.

    – Конечно, нет!

    – Она достаточно умна, я встречал много умных людей, у которых были разные моменты, которым люди говорили нужные слова. Поэтому как пример это показывало, что нужно становиться лучше.

    – Ваш брак со «Спартаком» дал трещину?

    – Следующий вопрос.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:45
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    Комментарии (19)
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    DVOK68
    1710096519
    Пошёл к ****** матери,тварина сучья!
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    oyabun
    1710096572
    Изворачиваться Абаскаль мастер в ответах журналистам. Вот еще бы как тренер был бы так хорош.
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    Привет, спортсмэн
    1710096803
    Вопреки вредительству рыжего гения, хрюканы занимают вполне приличное 6 место! Это вам не 16 место, зацените.
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    timon2401
    1710096804
    Не хватит у Абаскаля самому в отставку подать ((( хотя наверное уже должен.. 1.5 года достаточный срок чтобы хоть что то видеть у команды.. А тут сплошной хаос без изменений
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    Cleaner
    1710097206
    В интервью прозвучало слово БРАК. Это слово идеально подходит к Спартаку. Спартак - это клуб БРАК!..)))
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    Алексей З
    1710097467
    А что теперь через каждую игру этот вопрос задавать ? Оставив его зимой , руководство дало понять , что он до лета точно остаётся, ну и что огород городить. Ивича тоже в отставку , Галактионова , а Федотова ещё после прошлого тура гнали. Угомонитесь. Команда готовится к следующему матчу.
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    ivany4
    1710098185
    И в этом весь российский футбол.)) В каждом туре, одного тренера, а то и нескольких, гонят в отставку. Главный вопрос на встречах не про футбол, а про "нижнее белье". Да и правила трактуют, кто как хочет. И комментируют - не то что происходит, а кому что вздумается.
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    Pooodle
    1710098542
    Позор ржавому клоунабаскалю!
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    Ziklop
    1710098743
    язык то у него без костей, за словом в карман не полезет. возможно специальность не ту выбрал?
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    WE ARE FOR PETER
    1710102121
    Какой грубый испанец
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