Губерниев считает, что «Локомотиву» повезло в матче с «Сочи»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о матче 20-го тура РПЛ «Локомотив» – «Сочи» (2:2).

«Локомотив» сегодня не обыграл команду, собранную наспех, чтобы спасаться. И это еще «Локо» повезло. Никакого удаления нападающего «Сочи» там не было…

Но глядя на «Спартак», «Локомотив» был просто великолепен! Моменты только надо реализовывать!» – написал Губерниев.