Губерниев считает, что «Локомотиву» повезло в матче с «Сочи»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о матче 20-го тура РПЛ «Локомотив» – «Сочи» (2:2).
«Локомотив» сегодня не обыграл команду, собранную наспех, чтобы спасаться. И это еще «Локо» повезло. Никакого удаления нападающего «Сочи» там не было…
Но глядя на «Спартак», «Локомотив» был просто великолепен! Моменты только надо реализовывать!» – написал Губерниев.
- При счете 2:2 у «Локомотива» на 52-й минуте был удален Артем Карпукас, а у «Сочи» на 74-й минуте – Серхио Кордова.
- «Локомотив» занимает в РПЛ пятое место с 32 очками. «Сочи» идет 16-м с 13 очками.