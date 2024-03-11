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    • Губерниев считает, что «Локомотиву» повезло в матче с «Сочи»

    Губерниев считает, что «Локомотиву» повезло в матче с «Сочи»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о матче 20-го тура РПЛ «Локомотив» – «Сочи» (2:2).

    «Локомотив» сегодня не обыграл команду, собранную наспех, чтобы спасаться. И это еще «Локо» повезло. Никакого удаления нападающего «Сочи» там не было…

    Но глядя на «Спартак», «Локомотив» был просто великолепен! Моменты только надо реализовывать!» – написал Губерниев.

    • При счете 2:2 у «Локомотива» на 52-й минуте был удален Артем Карпукас, а у «Сочи» на 74-й минуте – Серхио Кордова.
    • «Локомотив» занимает в РПЛ пятое место с 32 очками. «Сочи» идет 16-м с 13 очками.

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    Источник: телеграм-канал Реальный Губер

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