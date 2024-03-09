Семак оценил игру «Зенита» против «Урала»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 20-го тура РПЛ с «Уралом» (4:1) сказал, что игра его команде удалась, и она заслуженно победила.

– Сегодня вроде бы крупный счет, четыре мяча забито, но как оцените игру «Зенита» в позиционных атаках?

– Прекрасно, доволен игрой команды, движением, игрой в обороне. Сегодня хорошая игра по качеству получилась. Уже сказал: ребята – молодцы. На таком поле продемонстрировали хорошую игру – и в короткий пас, и много было комбинационной игры, что непросто было сделать. Тем не менее, ребята старались, провели качественный матч.

– Показалось, что не было больших скоростей во взаимодействиях игроков «Зенита». Возможно, потому что вчера «Краснодар» проиграл, это давило...

– Мне так не показалось. Провели хороший матч. И «Урал» старался – прессинговал, двигался, оборонялся плотно и низко, зон было немного. Наша игра мне сегодня понравилась.

– Вам не кажется, что счет на табло – результат ошибок «Урала»? Например, в первом голе «Зенит» несколько раз навешивал на одну и ту же пустую зону слева в угловом, именно оттуда забитый мяч и случился. Следующие три гола все прошли через правую часть обороны соперника, через одну и ту же брешь.

– Я так не считаю. Вообще, футбол – игра ошибок. Это заслуга нашей команды – смотрелись хорошо и создавали эти моменты. Любой команде, которая сюда приезжает, сложно играть. Посмотрите на статистику, количество очков, которые «Урал» набирает дома и на выезде. Они разнятся в пользу домашних матчей. Наша команда сегодня смотрелась хорошо. Не оставили шансов «Уралу». Повторюсь, игра нам удалась – и мы заслуженно победили.

– Поле не мешало показывать хороший футбол?

– Ну, я уже коснулся немного. Поле тяжелое, безусловно, и для нас, и для «Урала». Для команды, которая строит свою игру через позиционные атаки и короткие передачи, есть определенные сложности, риск ошибок вследствие скользкого поля. Но от этого никуда не деться – время года такое, что большинство полей в не самом лучшем качестве. Но они одинаковы для всех. Нужно приспосабливаться, ничего не сделаешь.