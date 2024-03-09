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    Семак оценил игру «Зенита» против «Урала»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 20-го тура РПЛ с «Уралом» (4:1) сказал, что игра его команде удалась, и она заслуженно победила.

    – Сегодня вроде бы крупный счет, четыре мяча забито, но как оцените игру «Зенита» в позиционных атаках?

    – Прекрасно, доволен игрой команды, движением, игрой в обороне. Сегодня хорошая игра по качеству получилась. Уже сказал: ребята – молодцы. На таком поле продемонстрировали хорошую игру – и в короткий пас, и много было комбинационной игры, что непросто было сделать. Тем не менее, ребята старались, провели качественный матч.

    – Показалось, что не было больших скоростей во взаимодействиях игроков «Зенита». Возможно, потому что вчера «Краснодар» проиграл, это давило...

    – Мне так не показалось. Провели хороший матч. И «Урал» старался – прессинговал, двигался, оборонялся плотно и низко, зон было немного. Наша игра мне сегодня понравилась.

    – Вам не кажется, что счет на табло – результат ошибок «Урала»? Например, в первом голе «Зенит» несколько раз навешивал на одну и ту же пустую зону слева в угловом, именно оттуда забитый мяч и случился. Следующие три гола все прошли через правую часть обороны соперника, через одну и ту же брешь.

    – Я так не считаю. Вообще, футбол – игра ошибок. Это заслуга нашей команды – смотрелись хорошо и создавали эти моменты. Любой команде, которая сюда приезжает, сложно играть. Посмотрите на статистику, количество очков, которые «Урал» набирает дома и на выезде. Они разнятся в пользу домашних матчей. Наша команда сегодня смотрелась хорошо. Не оставили шансов «Уралу». Повторюсь, игра нам удалась – и мы заслуженно победили.

    – Поле не мешало показывать хороший футбол?

    – Ну, я уже коснулся немного. Поле тяжелое, безусловно, и для нас, и для «Урала». Для команды, которая строит свою игру через позиционные атаки и короткие передачи, есть определенные сложности, риск ошибок вследствие скользкого поля. Но от этого никуда не деться – время года такое, что большинство полей в не самом лучшем качестве. Но они одинаковы для всех. Нужно приспосабливаться, ничего не сделаешь.

    • «Зенит» по итогам матча вышел в лидеры РПЛ, команда опередила «Краснодар» на одно очко.
    • Петербуржцы выигрывали чемпионат России пять последних сезонов.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии (1)
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    Давид59
    1710008404
    Сегодня старались, двигались. Ещё раз повторюсь. Артур, по-моему, куплен зря. Мантуан не хуже.
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