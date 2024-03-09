Семак прокомментировал информацию об интересе французских клубов к Мостовому

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 20-го тура РПЛ с «Уралом» (4:1) отметил, что уровень, который демонстрирует полузащитник Андрей Мостовой, достаточен, чтобы выходить в основном составе петербуржцев.

– Сегодня Мостовой забил, он не так много игрового времени получает – и есть слухи про интерес со стороны «Тулузы». Как вы можете это прокомментировать? Как вам сегодня его игра? Может быть, он будет, скажем так, вытеснять бразильский интернационал?

– Что касается слухов, то источник с названием «по данным СМИ» – меня никак не привлекает. Не имею никакого представления, насколько это соответствует правде. Я не слышал об этом ничего. Что касается Мостового, наоборот, он получает больше игрового времени – в прошлом матче вышел в стартовом составе при такой конкуренции, в этом. Все зависит от Андрея. Уровень, который он демонстрирует, достаточен, чтобы он выходил в стартовом составе и помогал команде. Он сейчас смотрится очень хорошо.