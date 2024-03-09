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    • Семак прокомментировал информацию об интересе французских клубов к Мостовому

    Семак прокомментировал информацию об интересе французских клубов к Мостовому

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 20-го тура РПЛ с «Уралом» (4:1) отметил, что уровень, который демонстрирует полузащитник Андрей Мостовой, достаточен, чтобы выходить в основном составе петербуржцев.

    – Сегодня Мостовой забил, он не так много игрового времени получает – и есть слухи про интерес со стороны «Тулузы». Как вы можете это прокомментировать? Как вам сегодня его игра? Может быть, он будет, скажем так, вытеснять бразильский интернационал?

    – Что касается слухов, то источник с названием «по данным СМИ» – меня никак не привлекает. Не имею никакого представления, насколько это соответствует правде. Я не слышал об этом ничего. Что касается Мостового, наоборот, он получает больше игрового времени – в прошлом матче вышел в стартовом составе при такой конкуренции, в этом. Все зависит от Андрея. Уровень, который он демонстрирует, достаточен, чтобы он выходил в стартовом составе и помогал команде. Он сейчас смотрится очень хорошо.

    • Ранее сообщалось об интересе к Мостовому со стороны «Тулузы». По данным журналиста Ивана Карпова, в августе французский клуб предлагал за игрока 5 миллионов евро, но получил отказ.
    • «Евро-Футбол.Ру» сообщил о том, что к Мостовому проявлял интерес «Гавр».
    • В нынешнем сезоне хавбек провел за «Зенит» 17 матчей, забил 3 гола и отдал 1 передачу.
    • Контракт Мостового с клубом рассчитан до лета 2027 года, а его рыночная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:45
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1710006737
    Из Семака клещами ничего не вытянешь.
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    Давид59
    1710009916
    Я думаю, его рыночная стоимость гораздо выше 3,5 лимонов. Человек стоит явно раза в три больше.
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