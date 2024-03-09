Булыкин выступил в защиту Промеса

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо», «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о ситуации с вингером «Спартака» Квинси Промесом.

«Человек может пойти поужинать, его будут фотографировать. В выходной день футболисты могут отдыхать и в ночной клуб сходить, и пиво выпить. В этом нет ничего плохого, вопрос в том, чтобы Промес не потерял форму за то время, что он находится в ОАЭ.

«Спартаку» нужен хороший футболист для того, чтобы достичь своих целей. В этом плане я не вижу ничего плохого, ну, ждет он решения, когда его отправят или когда он улетит. Что ему еще делать?

Ждет, отдыхает, а его снимают. В этом нет ничего зазорного, он же не пьяный, не занимается сексом на камеру или в драбадан не ходит, как Грилиш из «Манчестер Сити». Так бы мы удивились и критиковали, а так он сидел спокойно с девушкой какой-то, и все было нормально. Не вижу в этом ничего плохого, потому что в Европе футболисты могут посидеть, отдохнуть и выпить пиво. Если их сфотографируют, ничего такого не будет.

Главное, чтобы он не растерял форму за это время и приехал в хорошем состоянии. Никто же не знает, может, он кроссы по 20 км шарашит, а вечером идет в ресторан поужинать. Никто не знает, и все мы все увидим, когда он приедет и сыграет пару игр за «Спартак», только тогда мы все поймем, и уже тогда можно делать какие-то оценки.

Если футболист хорошо играет и забивает по три, пусть он делает, что хочет, хоть гуляет, хоть приходит под утро на тренировки, хоть вообще не тренируется. Но каждую игру выходит и три забивает. Пусть в любых шоу участвует, пусть, блин, в видео для взрослых снимается, но, главное, чтобы по три забивал, и команда выигрывала», – сказал Булыкин.