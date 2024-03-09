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    Булыкин выступил в защиту Промеса

    Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо», «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о ситуации с вингером «Спартака» Квинси Промесом.

    «Человек может пойти поужинать, его будут фотографировать. В выходной день футболисты могут отдыхать и в ночной клуб сходить, и пиво выпить. В этом нет ничего плохого, вопрос в том, чтобы Промес не потерял форму за то время, что он находится в ОАЭ.

    «Спартаку» нужен хороший футболист для того, чтобы достичь своих целей. В этом плане я не вижу ничего плохого, ну, ждет он решения, когда его отправят или когда он улетит. Что ему еще делать?

    Ждет, отдыхает, а его снимают. В этом нет ничего зазорного, он же не пьяный, не занимается сексом на камеру или в драбадан не ходит, как Грилиш из «Манчестер Сити». Так бы мы удивились и критиковали, а так он сидел спокойно с девушкой какой-то, и все было нормально. Не вижу в этом ничего плохого, потому что в Европе футболисты могут посидеть, отдохнуть и выпить пиво. Если их сфотографируют, ничего такого не будет.

    Главное, чтобы он не растерял форму за это время и приехал в хорошем состоянии. Никто же не знает, может, он кроссы по 20 км шарашит, а вечером идет в ресторан поужинать. Никто не знает, и все мы все увидим, когда он приедет и сыграет пару игр за «Спартак», только тогда мы все поймем, и уже тогда можно делать какие-то оценки.

    Если футболист хорошо играет и забивает по три, пусть он делает, что хочет, хоть гуляет, хоть приходит под утро на тренировки, хоть вообще не тренируется. Но каждую игру выходит и три забивает. Пусть в любых шоу участвует, пусть, блин, в видео для взрослых снимается, но, главное, чтобы по три забивал, и команда выигрывала», – сказал Булыкин.

    • На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию.
    • Его задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Судебное заседание по делу Квинси перенесли на следующий вторник.
    • В ОАЭ игрок посещал ночной клуб и выпустил музыкальный трек.
    • В Нидерландах Промеса приговорили к двум тюремным срокам: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков. Страна сделала запрос об экстрадиции игрока.
    • Контракт Квинси со «Спартаком» истекает летом, но неофициально сообщалось, что он уже автоматически продлен.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (9)
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    DOCTOR PENALTY
    1710006581
    Оговорочка по Фрейду: Булыкин перечислил все свои грехи, оправдывая Промеса, даже драбадан не забыл и кросс 20км с места дтп. )
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    Semenycch
    1710007135
    А что по поводу наркотиков? Ты одобряешь?
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    Алексей З
    1710007363
    Просто кому-то очень хочется раздувать тему Промеса, вот и выкладывают всё подряд. Для особо озабоченных из города на болотах, хочется заметить, идёт апелляция , окончательный приговор не объявлен свои хотелки оставьте при себе.
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    Legion-o
    1710008996
    Он не форму растерял, а совесть! Ну про честь я вообще не говорю!
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    Виторио
    1710011728
    ...Тут только гладиаторы и зенитки на поле боя, похоже. А, нет, вон и динамик прорезался..
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    АЛЕКС 58
    1710012962
    Можно ножичком всех резать,можно деньжат на наркоте поднять,сбежать с места ДТП....херня всё это,главное по три забивать...а баклажан всегда по три забивал??? Не помню такого.
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