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    Семак высказался о чемпионской гонке в РПЛ

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после гостевого матча 20-го тура РПЛ с «Уралом» (4:1) выразил мнение, что лидер в чемпионате России может меняться каждый тур.

    «Сегодня получился хороший матч с нашей стороны. Удалось показать хорошую игру, качество, добиться хорошего результата, хорошие мячи забили. Рады, что вышли на первое место. Понимаем, что вся борьба еще впереди: три команды идут очень плотно, каждый тур лидер может меняться. Мы, в свою очередь, должны делать свою работу, стараться делать ее хорошо. А кто будет более удачлив – узнаем в конце сезона», – сказал Семак.

    • «Зенит» по итогам матча вышел в лидеры РПЛ, команда опередила «Краснодар» на одно очко.
    • Петербуржцы выигрывали чемпионат России пять последних сезонов.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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