Семак высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после гостевого матча 20-го тура РПЛ с «Уралом» (4:1) выразил мнение, что лидер в чемпионате России может меняться каждый тур.

«Сегодня получился хороший матч с нашей стороны. Удалось показать хорошую игру, качество, добиться хорошего результата, хорошие мячи забили. Рады, что вышли на первое место. Понимаем, что вся борьба еще впереди: три команды идут очень плотно, каждый тур лидер может меняться. Мы, в свою очередь, должны делать свою работу, стараться делать ее хорошо. А кто будет более удачлив – узнаем в конце сезона», – сказал Семак.