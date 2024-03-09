Аршавин прокомментировал возвращение «Зенита» на первое место в РПЛ

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался о смене лидера в чемпионате России.

В пятницу «Краснодар» проиграл «Ростову» (1:2).

Сегодня «Зенит» разгромил «Урал» (4:1).

Теперь петербуржцы лидируют в РПЛ с преимуществом в 1 очко.

– «Зениту» нужно было использовать свой шанс после осечки «Краснодара», и он справился с этим уверенно, в хорошем стиле обыграв «Урал».

У команды Гончаренко очень плохой результат, у команды хоть и много очков, но она с пятого тура выиграла только раз – у «Краснодара». Так что «Урал» будет бороться за выживание.

– «Зенит» больше не отпустит первое место и станет чемпионом?

– Рано еще говорить. «Краснодар» будет огрызаться, «Динамо» сегодня победит «Ахмат», тоже будет бороться.

Но психологически для «Зенита» это хорошо, что наконец‑то заняли то место, которое и должны занимать.