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    «Болонья» – «Интер»: прогноз на матч 28 тура Серии А, 9 марта

    В субботу, 9 марта, в 28-м туре итальянской Серии А встречаются «Болонья» и «Интер». Игра пройдет в Болонье, начало – в 20:00 (мск).

    «Болонья»

    Команда Тиагу Мотты занимает 4-е место в чемпионате Италии, набрав 51 очко. «Болонья» добыла 14 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения, разница мячей 41:24.

    «Интер»

    «Интер» набрал 72 очка и уверенно возглавляет турнирную таблицу Серии А – отрыв от «Ювентуса» составляет 15 очков. Подопечные Симоне Индзаги добыли 23 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 69:13.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 07.10.23 «Интер» – «Болонья» – 2:2;
    • 26.02.23 «Болонья» – «Интер» – 1:0;
    • 09.11.22 «Интер» – «Болонья» – 6:1;
    • 27.04.22 «Болонья» – «Интер» – 2:1;
    • 18.09.21 «Интер» – «Болонья» – 6:1.

    Прогноз на матч «Болонья» – «Интер»

    «Интер» на 99% обеспечил себе чемпионство – теперь можно подумать о Лиге чемпионов. Накануне ответной игры с «Атлетико» миланцы вряд ли будут убиваться на поле «Болоньи». Наш прогноз – 1Х с коэффициентом 1.70.

    Источник: «Бомбардир»

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