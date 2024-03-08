В субботу, 9 марта, в 28-м туре итальянской Серии А встречаются «Болонья» и «Интер». Игра пройдет в Болонье, начало – в 20:00 (мск).

«Болонья»

Команда Тиагу Мотты занимает 4-е место в чемпионате Италии, набрав 51 очко. «Болонья» добыла 14 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения, разница мячей 41:24.

«Интер»

«Интер» набрал 72 очка и уверенно возглавляет турнирную таблицу Серии А – отрыв от «Ювентуса» составляет 15 очков. Подопечные Симоне Индзаги добыли 23 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 69:13.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Болонья» – «Интер»

«Интер» на 99% обеспечил себе чемпионство – теперь можно подумать о Лиге чемпионов. Накануне ответной игры с «Атлетико» миланцы вряд ли будут убиваться на поле «Болоньи». Наш прогноз – 1Х с коэффициентом 1.70.