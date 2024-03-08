В 20 туре российской Премьер-Лиги «Урал» в Екатеринбурге примет «Зенит». Игра состоится в субботу, 9 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Команда с 19 баллами идет на 13 месте в турнирной таблице. В активе «Урала» 5 побед, 4 ничьи и 10 поражений. Забили екатеринбуржцы 18 голов и пропустили 29 мячей. В последних 3 матчах команда 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

«Зенит»

Подопечные Сергея Семака идут на 2 месте в турнирной таблице. Команда в 19 матчах РПЛ набрала 37 очков, выиграла 11 матчей, по 4 раза сыграла вничью и потерпела поражение. «Зенит» забил 35 голов и пропустил 17 мячей.

В последних 3 матчах команда по разу выиграла, проиграла и сыграла вничью.

Прогноз на матч «Урал» – «Зенит»

В последних 3 очных встречах «Зенит» одержал три победы.

В предстоящей встрече фаворитом является «Зенит». На подопечных Сергея Семака и сделаем ставку. Наш прогноз – победа «Зенита» (1.78).