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    • «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 9 марта

    «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 9 марта

    9 марта на знаменитом стадионе «Олд Траффорд» состоится поединок 28 тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Москве.

    «Манчестер Юнайтед»

    На прошлой неделе «МЮ» фактически в одну калитку уступил «Сити» в дерби Манчестера (1:3). Тем не менее, команда Эрика тен Хаага продолжает участвовать в гонке за попадание в топ-4 английской Премьер-Лиги.

    «Эвертон»

    «Эвертон» также провалился в 27 туре, на своем поле «влетев» кризисному «Вест Хэму» (1:3). Главной задачей команды Шона Дайча остается сохранить прописку в элитном дивизионе английского футбола.

    Личные встречи

    Последние три крайних матча команд завершились такими исходами:

    • 26.11.2023 «Эвертон» – «МЮ» 0:3
    • 08.04.2023 «МЮ» – «Эвертон» 2:0
    • 06.01.2023 «МЮ» – «Эвертон» 3:1

    Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»

    «МЮ» не может позволить себе допустить осечку в домашней игре с аутсайдером. Рекомендованная ставка: победа «Манчестер Юнайтед» (1,87).

    Источник: «Бомбардир»

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