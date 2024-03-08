9 марта на знаменитом стадионе «Олд Траффорд» состоится поединок 28 тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Москве.

На прошлой неделе «МЮ» фактически в одну калитку уступил «Сити» в дерби Манчестера (1:3). Тем не менее, команда Эрика тен Хаага продолжает участвовать в гонке за попадание в топ-4 английской Премьер-Лиги.

«Эвертон»

«Эвертон» также провалился в 27 туре, на своем поле «влетев» кризисному «Вест Хэму» (1:3). Главной задачей команды Шона Дайча остается сохранить прописку в элитном дивизионе английского футбола.

Личные встречи

Последние три крайних матча команд завершились такими исходами:

26.11.2023 «Эвертон» – «МЮ» 0:3

08.04.2023 «МЮ» – «Эвертон» 2:0

06.01.2023 «МЮ» – «Эвертон» 3:1

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»

«МЮ» не может позволить себе допустить осечку в домашней игре с аутсайдером. Рекомендованная ставка: победа «Манчестер Юнайтед» (1,87).