АПЛ. Два пенальти принесли «МЮ» победу над «Эвертоном»

«Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над «Эвертоном» в 28-м туре АПЛ благодаря двум мячам, забитым с пенальти в первом тайме.

«МЮ» занимает шестое место. Команда сократила до трех очков отставание от «Тоттенхэма», который провел на два матча меньше.

«Эвертон» находится на 16-й позиции, в пяти очках от зоны вылета. Безвыигрышная серия команды в АПЛ достигла 11 матчей подряд.

Англия. АПЛ. 28-й тур

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Фернандеш (с пенальти), 12; 2:0 – Рэшфорд (с пенальти), 36.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ