Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    АПЛ. Два пенальти принесли «МЮ» победу над «Эвертоном»

    «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над «Эвертоном» в 28-м туре АПЛ благодаря двум мячам, забитым с пенальти в первом тайме.

    «МЮ» занимает шестое место. Команда сократила до трех очков отставание от «Тоттенхэма», который провел на два матча меньше.

    «Эвертон» находится на 16-й позиции, в пяти очках от зоны вылета. Безвыигрышная серия команды в АПЛ достигла 11 матчей подряд.

    Англия. АПЛ. 28-й тур

    Манчестер Юнайтед – Эвертон – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Фернандеш (с пенальти), 12; 2:0 – Рэшфорд (с пенальти), 36.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новости по теме
    Обзор матча «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон» голы и лучшие моменты (Видео)
    Впервые в истории футболист «Манчестер Юнайтед» заработал два пенальти в одном матче АПЛ
    Стали известны стартовые составы на матч «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»: 9 марта
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:26
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+