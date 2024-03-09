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    Тен Хаг прокомментировал победу «МЮ» над «Эвертоном»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча 28-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:0). Оба гола хозяева забили с пенальти.

    «Мы должны побеждать в каждом матче, поэтому каждая игра важна. Гарначо здорово прогрессирует, и мы довольны этим. Его вклад сегодня был огромен – забегания, дриблинг. Для зрителей это тоже привлекательно – конечно, мы хотим что-то показать. Думаю, пенальти были заслуженными.

    В отдельных моментах я доволен сегодняшней игрой, особенно в атаках и контратаках, но мы способны лучше контролировать мяч, выбирая моменты для контратак.

    Могли забить три или четыре гола, а не только реализовать два пенальти. Неплохо оборонялись и могли бы чуть лучше разгонять атаки.

    Мы могли бы быть спокойнее и собраннее, владея мячом. «Эвертон» здорово действовал и активно прессинговал, и это привело к большому количеству моментов у наших ворот.

    Рэшфорд хорош на поле и в команде. Эта игра показывает командный дух. Бруну забил первым, но у нас есть и другие хорошие пенальтисты. Сейчас у него хорошие отношения с командой, и он представляет угрозу соперникам.

    Также мы очень хорошо оборонялись. Наш показатель xG намного выше, чем у соперника. Иногда мы действуем в защите очень низко, и мы способны делать это очень хорошо.

    Это важная победа. В этом году у нас была одна неудача – против «Фулхэма». Следовало исправить ситуацию и продолжать оказывать давление на команды выше нас.

    Впереди еще много матчей. Теперь мы вернулись. Продолжим оказывать на них давление – посмотрим, что будет дальше», – сказал тен Хаг TNT Sports.

    • «МЮ» занимает шестое место в АПЛ. Команда сократила до трех очков отставание от «Тоттенхэма», который провел на два матча меньше.
    • До этого манкунианцы проиграли два матча подряд в чемпионате Англии – «Фулхэму» и «Манчестер Сити».

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    Источник: BBC

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