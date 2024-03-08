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    • Пономарев высказался о стоимости Чалова: «Не больше миллиона»

    Пономарев высказался о стоимости Чалова: «Не больше миллиона»

    Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал нападающего красно-синих Федора Чалова.

    «Был очень разочарован игрой ЦСКА с «Оренбургом». Думал, что после большого перерыва появится хорошая сыгранность, но командной химии нет. Каждый выступал за себя и хотел выделиться. Перед матчем с «Крыльями Советов» все выглядит очень опасно. С такой игрой команда может провалиться. Надеюсь, будет хотя бы ничья.

    Что касается Чалова, то давайте взглянем правде в глаза: он не стоит больше миллиона. Человек играл в «Базеле», но никто им не заинтересовался, поэтому и не остался в Европе.

    За счет чего он играет? У него нет стартовой скорости, не самый лучший удар. Да, есть чувство гола, чтобы оказаться в том месте, где противник может ошибиться, но это все. По факту футболист он никакой. Его надо стегать ремнем, да и тогда не сможет играть. Хотя и прибавлять ему уже некуда. Он не умеет играть в футбол. Что это за форвард, который не может бежать с мячом, продавить соперника?» – сказал Пономарев.

    • Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал ЦСКА около 10 миллионов евро за Чалова.
    • Заместитель генерального директора петербургского клуба Андрей Аршавин позже заявил, что приоритет нападающего армейцев – уехать за границу.
    • Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до конца года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:54
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    Комментарии (3)
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    DeStar
    1709898276
    ну что-то в этом есть, у чалова действительно мало сильных сторон, не топ игрок головой, скорость точно не топ и тд и тп
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    TIMOTHY
    1709898576
    Откуда тебе знать цены на игроков и кто сколько стоит
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    АЛЕКС 58
    1709904523
    Он не нападающий,он пенальтист
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