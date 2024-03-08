Пономарев высказался о стоимости Чалова: «Не больше миллиона»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал нападающего красно-синих Федора Чалова.

«Был очень разочарован игрой ЦСКА с «Оренбургом». Думал, что после большого перерыва появится хорошая сыгранность, но командной химии нет. Каждый выступал за себя и хотел выделиться. Перед матчем с «Крыльями Советов» все выглядит очень опасно. С такой игрой команда может провалиться. Надеюсь, будет хотя бы ничья.

Что касается Чалова, то давайте взглянем правде в глаза: он не стоит больше миллиона. Человек играл в «Базеле», но никто им не заинтересовался, поэтому и не остался в Европе.

За счет чего он играет? У него нет стартовой скорости, не самый лучший удар. Да, есть чувство гола, чтобы оказаться в том месте, где противник может ошибиться, но это все. По факту футболист он никакой. Его надо стегать ремнем, да и тогда не сможет играть. Хотя и прибавлять ему уже некуда. Он не умеет играть в футбол. Что это за форвард, который не может бежать с мячом, продавить соперника?» – сказал Пономарев.